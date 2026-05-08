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    首頁 > 生活

    雞蛋糕創業撐起家計 勇敢母親盼走出困境

    2026/05/08 09:05 記者洪瑞琴／台南報導
    人安基金會關心弱勢單親家庭送温暖。（人安基金會提供）

    人安基金會關心弱勢單親家庭送温暖。（人安基金會提供）

    母親節將至，對許多單親媽媽而言，日常重擔在肩，節日也難得停歇。人安基金會台南平安站昨（7）日由站長帶領義工前往單親媽媽家中，與其子女合力整理居家環境，讓母親換得片刻喘息。

    40歲的杜女士，歷經婚姻暴力後離婚，獨自扶養就讀國小的孩子，長期承受經濟與教養壓力。去年透過人安基金會「暖心雞蛋糕」創業方案，開始販售雞蛋糕維持家計。從不穩定的零工生活，到逐步建立收入來源，她一邊工作，一邊照顧孩子，日子雖緊繃，卻仍咬牙撐起一個家。這次活動教導孩子整理環境、分擔家務，也讓媽媽們在忙碌中，短暫卸下肩上的重量。

    現場邀請台南市傳愛關懷協會執行長汪子珠一同關懷致贈康乃馨；站長準備真空包白米及貼心禮物，補充生活所需，也為辛勞的母親減輕一點負擔。

    安基金會台南平安站長年提供防飢、防寒避暑、防病及就業輔導等服務，持續陪伴弱勢族群走過困境。母親節前夕，邀請社會大眾一同關注單親媽媽的處境，支持就業輔導與生活扶助，每月918元「拉一把」，讓努力撐家的雙手，多一份支撐的力量。

    單親媽媽母親節前獲暖心陪伴與居家協助。（人安基金會提供）

    單親媽媽母親節前獲暖心陪伴與居家協助。（人安基金會提供）

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