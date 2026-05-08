PO48小時降水預報 颱風論壇曝天氣轉好時間點

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出48小時降水預測圖，指出明天（09）晚間過後，水氣逐漸減少，降雨趨緩，母親節當天水氣再減、氣溫回升。（圖擷取自臉書）

今、明「梅雨季」第2波鋒面影響，北部、東部及中南部山區轉有局部短暫陣雨，且偶有雷雨發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出48小時降水預測圖，指出明天（09）晚間過後，水氣逐漸減少，降雨趨緩，母親節當天水氣再減、氣溫回升。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，今天（08）鋒面通過及東北季風增強，今明兩天南北天氣大不同，今天（08）一道結構較弱的鋒面掠過台灣上空，降雨集中在北部、東半部，有短暫陣雨或雷雨，中部、南部影響不大，維持多雲到晴，僅山區午後有局部雷陣雨。

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粉專指出，鋒面通過之後，東北季風隨之增強，北台灣氣溫逐步下降，明天（09）水氣仍多，迎風面的北部、宜花地區，持續有局部短暫雨，全天濕涼，20至23度，比起今天轉涼不少，因中央山脈阻隔，中南部平地維持多雲到晴，僅午後山區需留意局部雷陣雨。

粉專預測，明天（09）晚間過後水氣逐漸減少，降雨趨緩，母親節當天水氣再減、氣溫回升，中部、南部持續晴朗，北部轉陰天，東半部仍有局部短暫雨。

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