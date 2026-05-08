墾丁變身國際伸展台 萬豪體系進駐、Longchamp插旗小灣

法國品牌 Longchamp 與墾丁凱撒大飯店跨界合作，海灘風格充滿異國風。（凱撒提供）

屏東墾丁近年來擺脫傳統觀光的刻板印象，今年五月迎來前所未有的國際化洗禮！隨著南台灣首間萬豪度假飯店「華泰瑞苑」正式接軌國際會員體系，以及法國時尚品牌Longchamp插旗墾丁凱撒大飯店打造沉浸式海濱俱樂部，兩大國際品牌同時發力，標誌著國境之南正從單純的「景點旅遊」跨越至「國際風格生活圈」，引發旅遊業界與國人高度關注。

坐落於墾丁國家公園核心的「華泰瑞苑」，自四月底起正式加入Marriott Bonvoy萬豪旅享家。這不僅是華泰瑞苑的里程碑，更是南台灣觀光史的重要時刻。華泰瑞苑總經理吳曼琳指出，墾丁擁有世界級的山海資源，透過與萬豪全球網絡的連結，能讓國際旅人看見恆春半島的深度生態魅力，將住宿體驗從單純的「過夜」轉化為與大自然共生的人文旅程，帶動在地高階消費動能。

請繼續往下閱讀...

另一頭的小灣沙灘則展現出截然不同的摩登風情。法國品牌Longchamp與墾丁凱撒大飯店跨界合作，將「LA PLAGE LONGCHAMP 瓏驤海灘俱樂部」完整移植南國。自本月起，小灣沙灘披上了法式繽紛條紋與經典奔馬標誌。墾丁凱撒總經理郭軒作表示，這次合作是將巴黎的優雅與衝浪文化融合，旨在吸引追求生活美學的年輕族群與高端自由行旅客，讓世界看見台灣南國獨有的度假魅力。

面對墾丁觀光的華麗轉身，不少今年回流的遊客感到驚艷。來自台北的遊客林小姐分享，「以前來墾丁覺得就是逛大街、玩水，今年感覺非常有『國際感』。在華泰瑞苑能享受到萬豪等級的細膩服務，走在小灣沙灘又像置身國外海濱俱樂部。結合時尚與生態的深度體驗，確實讓國旅的精緻度大幅提升。」

法國品牌 Longchamp 與墾丁凱撒大飯店跨界合作。（凱撒提供）

法國品牌 Longchamp 與墾丁凱撒大飯店跨界合作，海灘風格充滿異國風。（凱撒提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法