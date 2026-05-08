立委徐欣瑩、王正旭跨黨派助攻 竹東3校通學步道改善有譜

新竹縣竹東鎮長郭遠彰（中）跟公所團隊一起到國土署爭取竹中國小等3校的通學步道改善建置計畫。（取自郭遠彰臉書）

新竹縣無黨籍竹東鎮長郭遠彰今天向鄉親報喜，因為公所透過縣府向內政部國土署爭取的竹中國小等3校通學步道改善或建置計畫，在民進黨不分區立委王正旭、國民黨立委也是下屆縣長提名人徐欣瑩跨黨派助攻下，成功獲得核定，將投入5478萬7000元推動，其中一半的經費來自中央補助。

積極爭取連任的郭遠彰，目前浮出檯面的勁敵，就是國民黨籍鎮代會主席范國威。因此他前述大動作「報喜」，特別對2名立委致謝，地方敏感人士認為，似有弦外之音、趁勢一展其跨黨派人脈的態勢。

請繼續往下閱讀...

郭遠彰說，自上任鎮長後，他已改善二重國小、中山國小、上館國小、以及竹東高中４校周邊通學步道。現在持續鎖定竹中國小與竹中火車站周邊、自強國中附近的朝陽路和自強路校園周邊推動優化，並建置竹東國中公園路側的通學步道。

為此，他親自到國土署簡報，爭取3案列入「永續提升人行安全計畫」之內，如今先後收到王正旭的公文、徐欣瑩的訊息通知，確定3案都被納入且獲得核定和補助。

他說，這3項計畫各需1000萬到2478萬7000元不等執行，因此核定的總金額是5478萬7000元，其中一半來自中央。計畫完成後，可望提升竹中國小、自強國中、上智國小、竹東國中、以及竹東國小5校學子的通學安全。

新竹縣竹東鎮長郭遠彰親自到國土署簡報爭取竹中國小等3校通學步道改善或建置計畫。（取自郭遠彰臉書）

新竹縣竹東鎮長郭遠彰曬出，來自民進黨立委王旭正的公文通知，確認竹東3校的通學步道改善經費有譜。（取自郭遠彰臉書）

新竹縣竹東鎮長郭遠彰曬出立委徐欣瑩的訊息通知，3校通學步道計畫已獲得核定。（取自郭遠彰臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法