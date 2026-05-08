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    首頁 > 生活

    投票就抽乾衣機！成大學生會選舉放大絕

    2026/05/08 08:08 記者洪瑞琴／台南報導
    成大學生會宣傳短影音催票。（圖擷自成大學生會IG）

    成大學生會宣傳短影音催票。（圖擷自成大學生會IG）

    國立成功大學115級六合一選舉進入最後倒數，投票將於今（8）日晚間10時截止，選情升溫，學生會選委會還祭出抽獎催票，最大獎是乾衣機。

    學生會選委會表示，這次選舉自5月6日開放投票至今晚，透過線上投票系統進行，鼓勵全校同學踴躍參與，行使學生自治權利。為提升投票率，選委會拍宣傳短片也推出抽獎活動，凡完成投票即可獲得抽獎資格。

    抽獎項目相當吸睛，包括特等獎Panasonic NH-70G 乾衣機1台、一等獎Apple Watch SE（第3代）1支，另有餐券與人氣玩偶等多項獎品，成功吸引學生關注。

    選戰方面，兩位學生會長候選人也在最後關頭全力衝刺。第1號候選人邱祐仁主打創意選戰，推出競選文宣小品，多支短影音號召不同系所學生拍攝推薦影片，營造跨系支持氛圍，團隊整體競選操作規模宛如公職選舉。

    第2號候選人楊承叡，過去曾因學習歷程備審資料涉及「最佳辯士」爭議遭5校撤銷錄取，但短短1個多月以分科考試實力考取成大醫學系，扭轉形象令人刮目相看。此次投入學生會長選舉，在政見辯論會上展現流暢口才與論述能力，政見宣傳同樣積極，力圖以實力爭取支持。

    學生會選委會呼籲，投票時間即將截止，盼同學把握最後時間完成投票，共同參與校園年度重要自治盛事。

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