市場變書本 台南生活美學館帶讀百大文化基地

體驗懷舊古早量桶，青年見學種籽萌芽。（台南生活美學館提供）

市場不只是買菜、吃美食的地方，更像1本翻得開的城市故事書。國立台南生活美學館攜手文化部百大文化基地「小陽。日栽書屋」，昨（7）日舉辦「屏東市場探尋與宗教歷史之行」青年見學活動，帶領學子走進屏東中央市場與屏東宗聖公祠，用雙腳與感官讀懂地方文化。

屏東中央市場是當地第1座公有市場，超過1甲子的歲月累積出濃厚人情味。市場內獨特的「回字型」街廓像迷宮般延展，從生活百貨、庶民廚房到傳統小吃與青創空間，各區風格鮮明。透過走讀與老店美食體驗，學員在穿梭巷弄間，不只吃進在地滋味，也看見世代交織的生活軌跡，進一步理解多元文化的共存樣貌。

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見學之旅還有宗聖公祠，這座近百年的客家宗祠，供奉「宗聖」曾子及曾氏宗族先祖，是六堆客家族群的重要精神場域，兼具祭祀、聚會與教育功能。建築內外從精緻木雕工藝到楹聯書法，每個細節都蘊藏著故事，透過屏北社區大學專業講師講解，學子們邊聽導覽邊觀察，就像在進行1場文化解謎。

台南生活美學館表示，「青年見學計畫」希望打破課堂框架，透過走讀讓學習變得可感、可參與。從市場的熱鬧到宗祠的靜謐，青年不只認識地方，更重新連結土地與自我，為未來參與公共事務與文化傳承，累積更深厚的底蘊。

布店客家花布融入在地文化元素。（台南生活美學館提供）

學員走讀中央市場，探尋街區歷史彩蛋。（台南生活美學館提供）

青年見學「屏東市場探尋與宗教歷史之行」參與學員大合影。（台南生活美學館提供）

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