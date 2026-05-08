小虎斑受困中央廚房排煙管 熱心工作人員切開管線救援

新店區太平路有小貓受困中央廚房排煙管內，動保處成功救援，經過加強照護、餵食營養品及輸液後已恢復健康，小貓已完成基礎核心疫苗並開放認養。（新北市動保處提供）

貓咪天性喜歡探索洞穴，一隻小貓卻因此不慎困在排煙管中。新北市府動物保護防疫處長楊淑方指出，日前接獲通報，新店區太平路有小貓受困中央廚房排煙管內，動保處派員前往救援，因煙管太長、出口太小，經協調現場工作人員後，切開排煙管救出小貓，所幸小虎斑貓僅有神情緊張、眼睛有分泌物及輕微脫水現象，經過加強照護、餵食營養品及輸液後已恢復健康，目前已完成基礎核心疫苗並開放認養。

動物之家動保員表示，現場發現小虎斑貓窩在排煙管的高處封閉端，因為煙管太長沒有出口，無法使用工具將小虎斑貓帶出，幸好熱心的工作人員願意不計代價，暫時停工、用切割器將排煙管切開，才能將受困小虎斑貓救出，等待小貓救出後才復工。

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動保處獸醫師說，這隻小虎斑應該是由排煙管低處出口往上鑽，結果受困於煙管的高處封閉端，幸好廚房工作人員即早發現，經動保處加強照護、餵食營養品及輸液治療後，小貓精神、食慾及身體機能已恢復健康。

動保處補充，民眾若遇到需救援的動物，可撥打「1959」動保專線或動保處24小時通報電話（02-29596353）報案，動保處設有毛寶貝醫療中心，能提供妥善收容安置及醫療照護，民眾到各公立動物之家認養犬貓享有免費醫療諮詢、疫苗注射等各式優惠福利，詳悉資訊可查詢動保處官網或加入「新北市動物保護防疫處」粉專。

新店區太平路有小貓受困中央廚房排煙管內，動保處成功救援，經過加強照護、餵食營養品及輸液後已恢復健康，小貓已完成基礎核心疫苗並開放認養。（新北市動保處提供）

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