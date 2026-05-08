南投敬老愛心卡計程車擴增 每月破3萬人次搭乘

南投縣長者持敬老愛心卡搭乘計程車，每月破3萬人次。（南投縣政府提供）

南投縣敬老愛心卡特約計程車，新增一家在地計程車公司加入服務行列，累計有中彰投地區11家特約計程車隊共5023輛計程車提供敬老愛心卡刷卡搭乘服務。縣府表示，以敬老愛心卡搭計程車，每趟補助100元，每天最多補助4趟，目前每月持敬老愛心卡搭計程車民眾已逾3萬人次，呼籲縣內65歲以上長者及身心障礙民眾多加利用。

南投縣政府社會及勞處局指出，為提升計程車在地化服務，快捷衛星車隊有限公司（簡稱快捷衛星車隊）成立縣內第一家在地計程車隊，並自今年起加入敬老愛心卡特約計程車隊提供服務，使得南投縣敬老愛心卡特約計程車隊增至11家，共5023輛計程車安裝刷卡設備，提供敬老愛心卡刷卡搭乘服務，其中縣內計程車有189輛，占全縣計程車輛數約46%。

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社會及勞處局表示，快捷衛星車隊並與台灣大車隊合作，透過共享平台科技協助，提供多元服務功能及安全性的計程車派遣服務，持敬老愛心卡搭乘計程車民眾，可先撥打叫車專線或使用台灣大車隊「55688」APP預約，預約時請點選使用敬老愛心卡搭車；另提醒民眾，敬老愛心卡每月使用金額1000元，僅限本人使用，月底點數如未使用完畢無法累計，建議民眾可自行儲值金額於卡片內，讓搭乘及使用更加便利。

南投敬老愛心卡特約計程車擴增，共5023輛計程車提供服務。（資料照）

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