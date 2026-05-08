為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投敬老愛心卡計程車擴增 每月破3萬人次搭乘

    2026/05/08 06:27 記者張協昇／南投報導
    南投縣長者持敬老愛心卡搭乘計程車，每月破3萬人次。（南投縣政府提供）

    南投縣長者持敬老愛心卡搭乘計程車，每月破3萬人次。（南投縣政府提供）

    南投縣敬老愛心卡特約計程車，新增一家在地計程車公司加入服務行列，累計有中彰投地區11家特約計程車隊共5023輛計程車提供敬老愛心卡刷卡搭乘服務。縣府表示，以敬老愛心卡搭計程車，每趟補助100元，每天最多補助4趟，目前每月持敬老愛心卡搭計程車民眾已逾3萬人次，呼籲縣內65歲以上長者及身心障礙民眾多加利用。

    南投縣政府社會及勞處局指出，為提升計程車在地化服務，快捷衛星車隊有限公司（簡稱快捷衛星車隊）成立縣內第一家在地計程車隊，並自今年起加入敬老愛心卡特約計程車隊提供服務，使得南投縣敬老愛心卡特約計程車隊增至11家，共5023輛計程車安裝刷卡設備，提供敬老愛心卡刷卡搭乘服務，其中縣內計程車有189輛，占全縣計程車輛數約46%。

    社會及勞處局表示，快捷衛星車隊並與台灣大車隊合作，透過共享平台科技協助，提供多元服務功能及安全性的計程車派遣服務，持敬老愛心卡搭乘計程車民眾，可先撥打叫車專線或使用台灣大車隊「55688」APP預約，預約時請點選使用敬老愛心卡搭車；另提醒民眾，敬老愛心卡每月使用金額1000元，僅限本人使用，月底點數如未使用完畢無法累計，建議民眾可自行儲值金額於卡片內，讓搭乘及使用更加便利。

    南投敬老愛心卡特約計程車擴增，共5023輛計程車提供服務。（資料照）

    南投敬老愛心卡特約計程車擴增，共5023輛計程車提供服務。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播