05/08 各報重點新聞一覽

海鯤號第一枚操雷發射。（台船提供）

自由時報

成功發射2枚操雷 海鯤號將跨夜潛航 交艦倒數

台船及海軍五、六日接連進行首艘國造潛艦海鯤號海測，台船昨天在官網公布海鯤號成功發射兩枚操雷的影像，海面上的軍艦回收操雷也都全紀錄，場面震撼。外界研判，緊接著將進行跨夜測試，交艦進入倒數。

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雙親都請滿6個月育嬰津貼 政院擬修法 各再多領1個月

母親節將至，行政院長卓榮泰昨在院會中表示，為鼓勵父親能不分性別投入家庭工作，政府正積極修法，新增「雙親請滿六個月育嬰留停津貼之後，雙親各可以再多請領一個月留停津貼」，希望不分性別共同分擔家庭照顧工作。

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愛爾麗偷拍》常如山涉指示滅證 收押

新北檢警偵辦愛爾麗連鎖醫美新北板橋店偷拍案，追查發現，至少台中以北就有十家分店裝設煙霧偵測器偽裝的針孔竊錄消費者，且被害者眾多，還有少女受害，集團總裁常如山等高層疑在事件曝光後，指示設備商急拆監視器主機滅證，昨依刑法的無故攝錄性影像罪、無故竊錄他人身體隱私部位罪、違反個資法與兒童及少年性剝削防制條例的拍攝兒少性影像等四罪，聲押禁見常如山、特助張元齡、設備商謝金亨三人，法院於今凌晨零時許裁准三人羈押禁見。

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聯合報

人事總處發函 公教人員未具結無陸戶籍不進用

銓敘部去年底發函給全國各政府機關，要求軍公教人員常態化填寫未在中國大陸設籍的具結書，需於每年五月底及十一月底填寫一次，引發公務員反彈。立委接獲公教人員陳情，上月底接獲行政院人事總處公文，明文揭示若不具結則無法進用或調任，甚至還被主管機關列管。立委批評，人事總處配合陸委會，將不具結後果，連結到對公務員進用、調任是於法無據。

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下周川習峰會 美中擬建立AI定期對話

華爾街日報報導，美國與中國ＡＩ競爭日益激烈，恐演變成為數位時代新軍備競賽，雙方正考慮啟動人工智慧（ＡＩ）官方對話，將ＡＩ列入下周美國總統川普與中國國家主席習近平峰會議題。

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中國時報

全民健保費 後年可能調漲

健保署公布健保基金去年決算及明年預算，以現行費率及5.5％成長率試算，明年收支將出現818億的淨短絀，依法以安全準備填補後，估計明年底安全準備餘額只剩833億，約1.03月保險給付支出，逼近法定1個月下限，由於健保財源一向入不敷出，後年財務狀況就不樂觀，除非補充保費收入暴增或政府再撥補，安全準備勢必不足法定1個月，健保費將依法面臨調漲壓力。

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荷莫茲凸顯能源問題 揭矽盾漏洞

荷莫茲海峽危機衝擊全球能源供應，也揭穿了台灣「矽盾」的漏洞。美媒分析，科技業的成功如同雙刃劍，帶動台灣的經濟繁榮，但電力強大需求也凸顯台灣依賴進口能源、電網承載吃緊等結構性風險。在川習會前夕，台灣積極強化與美國的能源合作，試圖降低潛在衝擊。

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行政院長卓榮泰昨表示政府正積極修法，新增雙親請滿六個月育嬰留停津貼之後，各可以再多請領一個月留停津貼。（資料照，行政院提供）

愛爾麗偷拍案，愛爾麗總裁常如山（中）、特助張元齡（右）、設備商謝金亨（左）聲押禁見。（記者王藝菘攝）

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