今明梅雨鋒面影響北東濕涼 氣象專家：母親節各地天氣好轉

氣象專家指出，過去兩天天氣短暫回穩，不過今、明「梅雨季」第2波鋒面影響，北部、東部及中南部山區轉有局部短暫陣雨，且偶有雷雨發生的機率。不過預估雨量及影響範圍會比前一波小。（圖擷自臉書「颱風論壇」）

氣象專家指出，過去兩天天氣短暫回穩，不過今、明「梅雨季」第2波鋒面影響，北部、東部及中南部山區轉有局部短暫陣雨，且偶有雷雨發生的機率，預估雨量及影響範圍會比前一波小。至於週日（10日）為母親節，預估多數地方天氣都不錯，只是天氣也會比較熱。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，過去兩天天氣短暫回穩後，週末又要再度迎接一波鋒面來襲了。根據預報顯示，這次鋒面預期結構不佳，影響範圍將遠不及前一波，目前各地預期的累積雨量也少很多，西南部平地甚至有持續無感的預報。

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颱風論壇提醒，根據最新預報資料，這波鋒面將在白天靠近，週六就會減弱，主要有雨的區域以桃園以北、東部為主，其他地方感受比較有限，持續偏熱，而到週日，北部雨勢更為緩和，沒意外的話大多數地方將會有個天氣不錯的母親節，只是天氣也會比較熱。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨各地低溫約在19至21度，今、明兩天「梅雨季」第2波鋒面影響，北部、東半部地區轉有局部短暫陣雨、中南部山區午後亦有局部短暫陣雨；偶有雷雨發生的機率；今起氣溫漸降、明日北台明顯偏涼。今日各地區氣溫如下：北部19至27度、中部20至33度、南部20至35度、東部19至31度。

吳德榮表示，週日白天起至週一鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉、氣溫升，東半部地區及山區午後仍有局部短暫降雨的機率。下週二、三另一鋒面在北部附近醞釀，北台略受影響，降雨機率漸提高。

吳德榮說明，下週四至週六鋒面漸往北移，台灣在暖氣團內，白天暖熱，但大氣很不穩定、易降雨。由於各國模式末期模擬差異大，且將持續調整，應繼續觀察。

吳德榮提到，根據最新氣象署預測及最新歐洲模式模擬顯示，第5號輕颱「哈格比」在關島西南方海面，偏西北西進行，下週一、二行至菲律賓東方海面，將減弱為熱帶低壓，並有逐漸消散、向東北迴轉的趨勢，對台無威脅。

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