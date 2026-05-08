空污科技執法！高市去年以來揪158件罰2847萬 這廠罰最重

高市空污科技執法以露天燃燒最多。（記者陳文嬋攝）

高雄市環保局以73組AI雲端影像智慧辨識系統，搭配2架熱顯像空拍機，加強科技執法取締空氣污染，今統計去年以來查獲158件共裁罰2847萬元，以中油大林廠裁罰791萬元金額最高，露天燃燒裁處118件最多，連工廠以金爐燃燒廢棄物也抓得到裁罰10萬元。

環保局為防制空氣污染，於臨海、楠梓等11個產業園區，設置66組AI雲端影像智慧辨識系統，針對黑煙、白煙、火花等異常，全天候進行無間斷空污影像辨識，並即時通知稽查人員前往取締。

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市府統計去年以來查獲40件裁罰2436萬元，以中油大林廠裁罰5件共791萬元最高，其次為中鋼裁罰4件共181萬元。

環保局也於路竹、大社、大寮等露天燃燒高污染潛勢區，增設7組移動式AI影像判煙系統，24小時即時監控，並針對民眾陳情熱區，不定時出動2架熱顯像空拍機，空中查緝露天燃燒，提高夜間及偏遠地區稽查取締效率。

市府統計，去年以來裁罰118件共411萬元，以個人露天燃燒件數最多，裁罰91件共24.7萬元；工廠裁罰27件共386.5萬元。

最誇張是裝潢工廠受民眾花錢委託清除廢木板，竟直接在工廠門口以金爐燃燒，收錢不依法處理，還製造空氣污染，被市府以空拍機抓包，搭配人力稽查開罰10萬元。

環保局說，露天燃燒除造成空氣污染外，也易影響交通安全及民眾健康，任意非法露天燃燒枯枝落葉、垃圾或裝潢等廢棄物，涉及違反空氣污染防制法規定，一般民眾裁罰1200至10萬元，工廠燃燒廢棄物裁罰10萬至500萬元，呼籲民眾及業者切勿心存僥倖。

環保局於大樓高點設置移動式AI影像判煙系統抓空污。（記者陳文嬋攝）

高市空污科技執法，查獲露天燃燒118件最多。（記者陳文嬋攝）

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