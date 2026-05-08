北市安鼠之亂延燒 羅一鈞揭疫情趨勢

羅一鈞指出，漢他病毒疫情在每年5至6月、10至12月期間可能有增溫情況。（記者張家睿攝）

台北市「安鼠之亂」持續延燒，民眾頻繁在街道看見老鼠，也引發漢他病毒等傳染病疑慮，衛福部疾管署長羅一鈞接受本報《官我什麼事》節目專訪指出，今年迄今漢他病毒個案較近幾年同期並未增加，但從過去疫情趨勢來看，每年通常5月至6月、10月至12月個案數會有增加情況。

雙北市近期爆出鼠患危機，許多民眾發現街角、公園比以往更常目擊老鼠活動，而老鼠等齧齒類動物作為漢他病毒的天然宿主，出現頻率增加也引發民眾對於漢他病毒疫情的疑慮，今年1月台北市大安區發生今年首例漢他病毒死亡個案後，新北市淡水區後出現另一名漢他病毒感染個案。

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羅一鈞則指出，今年1月至4月期間，我國累計2例漢他病毒個案，包括台北市、新北市各1例，與近4年同期相比並未增加，另從過去的疫情變化趨勢來看，台灣不容易出現漢他病毒大規模傳播的情況，但5至6月、10至12月期間可能有疫情上升情況，推測與老鼠春秋季迎來繁殖高峰有關。

對於近期老鼠相關疫情管控，羅一鈞表示，目前中央與地方持續密切合作、控制鼠患，針對老鼠方面，需仰賴環境部門進行滅鼠工作，而相關單位對於控制鼠類活動有豐富經驗，相信透過各單位合作，把老鼠繁殖情況控制好，應不至於出現漢他病毒等相關疫情增溫情況。

此外，疾管署指出，漢他病毒主要經由呼吸道吸入鼠類分泌物或排泄物氣溶膠感染，且人類為漢他病毒症候群的易感族群，一旦吸入或接觸遭病毒污染的飛揚塵土、物體或被帶有病毒之齧齒類動物咬傷或抓傷，即有可能受到感染，但感染之後臨床表現嚴重程度視個人免疫力、感染病毒型別等因素所影響。

疾管署提醒，漢他病毒預防重點為鼠類防治，民眾務必落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」防鼠3不措施，避免人類接觸到鼠類，另因漢他病毒外層包覆脂質，易被油性溶劑（如酒精、一般消毒劑或家庭用漂白水等化學藥品）去活化，對熱的抗性亦較差，在60℃的環境下30分鐘即會失去活性。

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