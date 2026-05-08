健康幣拚下半年上路！羅一鈞：打「3大疫苗」都能獲回饋

羅一鈞說，流感、新冠肺炎、肺炎鏈球菌等3種疫苗預計納入健康幣累點範圍。（記者張家睿攝）

為促進國人健康意識，衛福部規劃於下半年推動「健康幣」，衛福部疾管署長羅一鈞接受本報《官我什麼事》節目專訪指出，目前規劃未來接種流感、新冠肺炎、肺炎鏈球菌疫苗都可以獲得健康幣，且不論自費或公費都適用，希望透過具體的回饋措施，增加成年者接種疫苗的意願。

衛福部積極規劃「健康幣」措施，4月底已召開專家諮詢會議，討論制度設計與推動方向，目前初步規劃第一階段以18歲以上成人為優先推動對象，積分項目預計納入癌症篩檢、疫苗接種等，鼓勵民眾參與健康管理，另衛福部國民健康署也與外部企業洽談合作機制。

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疾管署的公費疫苗政策持續努力往「全齡防護網」推進，目前公費成人疫苗接種率仍有加強空間，羅一鈞指出，目前新冠肺炎疫苗接種率僅20%，肺炎鏈球菌疫苗為34%，流感則可達到52%，疾管署除引入新疫苗外，也希望未來借力下半年可能上路的「健康幣」，進一步增加疫苗接種意願。

羅一鈞說明，目前健康幣積分項目中，預計納入流感、新冠肺炎、肺炎鏈球菌等3種疫苗，且不論是自費或公費接種，都可以累積積分，應有助於鼓勵民眾挽袖接種疫苗，也實現「快樂打疫苗」的概念，讓民眾接種疫苗不只有賺健康，也可以賺好康。

此外，羅一鈞提到，疾管署也持續透過各方面的宣傳與互動鼓勵民眾接種公費疫苗，除與醫師、民間團體舉辦宣導活動外，在社群媒體的時代，疾管署也不只採取以往「單向訊息傳遞」的做法，也加入更多互動與活潑的元素，希望鼓勵民眾快樂打疫苗。

羅一鈞指出，去年10月1日「左流右新」接種政策上路後，疾管署曾與「台灣最美歐巴桑」、知名主持人陳美鳳合作，也邀請成大醫院家庭醫學部部主任吳至行一起跳「左流右新」的流行舞，另也與全聯、家樂福等大賣場合作，設置接種站，透過好康回饋吸引菜籃族，讓民眾覺得打疫苗也可以很方便、很開心。

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