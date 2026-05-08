為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    健康幣拚下半年上路！羅一鈞：打「3大疫苗」都能獲回饋

    2026/05/08 10:10 記者林志怡／台北報導
    羅一鈞說，流感、新冠肺炎、肺炎鏈球菌等3種疫苗預計納入健康幣累點範圍。（記者張家睿攝）

    羅一鈞說，流感、新冠肺炎、肺炎鏈球菌等3種疫苗預計納入健康幣累點範圍。（記者張家睿攝）

    為促進國人健康意識，衛福部規劃於下半年推動「健康幣」，衛福部疾管署長羅一鈞接受本報《官我什麼事》節目專訪指出，目前規劃未來接種流感、新冠肺炎、肺炎鏈球菌疫苗都可以獲得健康幣，且不論自費或公費都適用，希望透過具體的回饋措施，增加成年者接種疫苗的意願。

    衛福部積極規劃「健康幣」措施，4月底已召開專家諮詢會議，討論制度設計與推動方向，目前初步規劃第一階段以18歲以上成人為優先推動對象，積分項目預計納入癌症篩檢、疫苗接種等，鼓勵民眾參與健康管理，另衛福部國民健康署也與外部企業洽談合作機制。

    疾管署的公費疫苗政策持續努力往「全齡防護網」推進，目前公費成人疫苗接種率仍有加強空間，羅一鈞指出，目前新冠肺炎疫苗接種率僅20%，肺炎鏈球菌疫苗為34%，流感則可達到52%，疾管署除引入新疫苗外，也希望未來借力下半年可能上路的「健康幣」，進一步增加疫苗接種意願。

    羅一鈞說明，目前健康幣積分項目中，預計納入流感、新冠肺炎、肺炎鏈球菌等3種疫苗，且不論是自費或公費接種，都可以累積積分，應有助於鼓勵民眾挽袖接種疫苗，也實現「快樂打疫苗」的概念，讓民眾接種疫苗不只有賺健康，也可以賺好康。

    此外，羅一鈞提到，疾管署也持續透過各方面的宣傳與互動鼓勵民眾接種公費疫苗，除與醫師、民間團體舉辦宣導活動外，在社群媒體的時代，疾管署也不只採取以往「單向訊息傳遞」的做法，也加入更多互動與活潑的元素，希望鼓勵民眾快樂打疫苗。

    羅一鈞指出，去年10月1日「左流右新」接種政策上路後，疾管署曾與「台灣最美歐巴桑」、知名主持人陳美鳳合作，也邀請成大醫院家庭醫學部部主任吳至行一起跳「左流右新」的流行舞，另也與全聯、家樂福等大賣場合作，設置接種站，透過好康回饋吸引菜籃族，讓民眾覺得打疫苗也可以很方便、很開心。

    相關新聞：北市安鼠之亂延燒 羅一鈞揭疫情趨勢

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播