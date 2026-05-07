「中壢文創夜市」確定了！交通衝擊待解 桃市府建議初期試營運

桃園「中壢文創夜市」現址。（記者李容萍攝）

桃園市政府經濟發展局今年初收到興仁國際開發有限公司（興仁花園夜市團隊）申請設置中壢區「中原文創夜市」，並公告徵求四周所有權人意見，當初因撞名緊鄰的「中原文創園區」惹議。近日現址改掛起「中壢文創夜市」的招牌，令人好奇新夜市究竟何時開始營業、以及是否具有「文創風」的夜市，仍要看招商的攤位而定。

據了解，「中壢文創夜市」跟旁邊的「中原文創園區」沒有任何關係，只是地點位於中原文創園區停車場後方一大塊空地。中壢文創夜市基地面積約5444平方公尺，預計營業時間為每週五、六及週日下午4時30分至晚上12時30分；業者目前暫訂6月13日營業，規劃約150攤、目前正在招商中，1個攤位1年6至8萬元，攤位包括美食、遊戲百貨、百貨五金，包括DIY手作、文創商品、親子互動、遊戲攤位都在招商範圍內。

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對此，經發局市場科長余世鈞今日表示，經發局曾於4月13日召開跨局處審查會議，針對交通影響相關意見概述如下：考量該夜市基地周邊普忠路現況交通量已高，且配合鐵路地下化工程施工，未來道路容量將縮減，夜市營運後恐增加周邊車流、人流及停車需求，加劇交通壅塞情形；另台灣設計展將於中原文創園區辦理，亦有交通及停車需求重疊的疑慮。

余世鈞提到，目前業者對於當地交通衝擊分析及交通維持措施仍有不足，包括停車供需、人車分流、行人安全、車流導引及替代停車方案等，市府均要求申請單位補充具體改善措施，因此建議業者初期先於星期六試營運，蒐集交通狀況及地方意見後滾動檢討。

桃園中壢夜市加1，「中壢文創夜市」招牌近日已掛上。（記者李容萍攝）

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