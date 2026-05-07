又是「一場爆」！澎湖國際海上花火節 首場無人機秀再「凸槌」

一開始無人機七龍珠表演，圖案零零落落。（記者劉禹慶攝）

澎湖國際海上花火節無人機展演秀，今（7）日「國泰人壽之夜」首次亮相，卻差點重蹈去年花火節「一場爆」覆轍，剛開始升空圖案零零落落不成形，煙火施放完後重新升空，出現3個完整圖案，才讓人稍微恢復信心，但隨後圖案又僅剩「下半部」，旅遊民宿業者慨嘆，國旅市場已委靡不振，現在澎湖縣政府又來亂。

今年澎湖國際海上花火節5月4日至8月25日盛大舉行，以馬公觀音亭為核心，共規劃33場次，攜手《七龍珠Z》打造動漫主題煙火與無人機秀，結合國際煙火團隊與在地表演。但前2場試放場，並未納入無人機表演，開幕場因氣候問題無法升空，更添外界對無人機表演的期待。

請繼續往下閱讀...

今日在天候狀況配合下，700台無人機晚間9時升空，連續3個圖案都未成形，現場重蹈去年「一場爆」的聲浪不斷，部分遊客甩頭離開會場；經主辦單位「即時」止血，宣布等15分鐘煙火秀結束後，再重新起飛，要求現場觀眾耐心等候，先安撫現場民眾心情，才讓離去民眾又掉頭。

無人機在煙火秀後重新起飛，剛開始3個圖形英文標誌、七龍珠、悟空都相當完整，重燃現場觀眾信心，但不料隨後圖案又出現上半部不見情形，根據「官方」說法表示，是現場「訊號」干擾導致無人機失控。只是無人機施放多年，去年開始出現「一場爆」，今年又出現重複情形，是否因500台增加到700台，導致電腦連線系統失靈，仍有待調查。

第二次重飛，七龍珠圖案完整呈現。（記者劉禹慶攝）

悟空圖案也是完整呈現，引發民眾驚呼。（記者劉禹慶攝）

隨後的圖案，頭部上方都不見。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法