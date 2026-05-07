AI取代不了「喵」的溫度！王意淳用書法玩一場躲貓貓

來自嘉義市的第二屆橫山書藝獎得主王意淳，從與家貓相處的日常出發，以「躲貓貓」為題，舉辦「躲貓貓：王意淳書法創作展」。（桃美館提供）

桃園市立美術館為獎勵傑出並具開拓性觀點的書法展覽而辦理「橫山書藝獎」，5月8日至8月3日邀請來自嘉義市的第二屆橫山書藝獎得主王意淳，從與家貓相處的日常出發，以「躲貓貓」為題，舉辦「躲貓貓：王意淳書法創作展」，將生活中的「躲」與「找」轉化為書法創作，邀請觀眾展開一場彼此尋找的觀看遊戲。

桃園市副市長蘇俊賓今（7）日下午出席開幕儀式指出，在AI快速改寫創作定義的當下，真正無法被取代的往往是人類最真實的創作與情感。橫山書法藝術館成立以來，致力讓書法走進市民生活，而「躲貓貓」個展正是最具突破性的一次嘗試，成功讓書法從傳統形式延伸到生活場景，王意淳的這場展覽不僅是書法展示，更是一場關於生活、情感與原創精神的深度對話。

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蘇俊賓提到，本次展覽巧妙結合貓咪、日常物件、枕頭、貓砂等元素，讓書法從傳統形式延伸到生活場景之中，不設限的創作理念不僅吸引年輕族群與喜愛寵物的民眾，也讓孩子能從展覽中找到創意與靈感。

桃美館長林詠能提到，「橫山書藝獎」是國內首創以展覽為評選核心的獎項，旨在鼓勵青年世代以創新思維回應當代書法；王意淳本次展出近年來創作共65組件作品，書寫內容橫跨經典、新詩與日常語彙，尺寸無論是小品或是大字書法，皆不斷挑戰藝術家體力與控制力，並持續追求線條的精緻度，展現新世代對當代書藝的創新與突破，讓孩子也能在墨色線條中找到創意靈感。

王意淳分享，本次展覽靈感源於與家中貓咪「芋泥」相處的日常，透過「躲」與「找」的視角切換，引領觀眾展開一場內心旅程。除以「喵計畫」創作，在各種日常現成物材料上創作「喵」字，透過影像和裝置呈現以「字」為日記的行動紀錄；也與「春池玻璃」合作，以貓砂為靈感結合書法，進行展場現地製作，現場同時有「眠豆腐」團隊製作貓窩造型的「喵豆腐」，供觀眾如貓一般蜷坐其中，藉由一日又一日的「喵」字圖像和聲音，進入一個有貓陪伴日子。

嘉義市長黃敏惠蒞會提到，王意淳自幼在父親、也是水墨畫家王宏一的藝術薰陶下成長，從其厚實而蒼勁的筆觸中，也感染到這一份極具層次與立體感的書寫力量。

王意淳分享，本次展覽靈感源於與家中貓咪相處的日常。（桃美館提供）

桃美館長林詠能（右）提到，王意淳本次展出展現新世代對當代書藝的創新與突破。（桃美館提供）

「躲藏於慢行之中」展場。（桃美館提供）

本次展覽巧妙結合貓咪、日常物件、枕頭、貓砂等元素，讓書法從傳統形式延伸到生活場景之中。（桃美館提供）

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