因為金門很漂亮！全國學生音樂大賽特優 台北萬興國小跨海獻琴藝

台北市萬興國小口琴隊同學拿著和弦口琴表演，技驚四座。（記者吳正庭攝）

3月獲得全國學生音樂比賽口琴合奏特優獎的台北市萬興國小，今天第一次跨海離島交流，首站向「大同之家」長輩獻琴藝，提前祝賀母親節；副縣長李文良罕見開金口加入《四季紅》合唱行列，場面歡樂又溫馨。

台北市國小學生家長會聯合會榮譽總會長蕭雯謙說，「金門很美，所以我們來了！」她說，去年10月，台北市國小學生家長會與20多個會長同遊金門，還與金門縣政府教育處交流，當時就覺得金門很美，希望在台北市長大的孩子能和金門小朋友有多一點交流，因此以「快閃」方式，規畫2天1夜的金門遊程。

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蕭雯謙說，類似的交流在台灣本島各縣市都有，金門是萬興國小第一個離島交流的縣市，因為金門真的很漂亮，剛好有這個緣分，所以在各家長會來過之後，覺得金門是個很值得小朋友學習民俗風情的地方。

蕭雯謙與萬興國小口琴隊家長後援會會長林玟含等到金門首站，即與金門何浦國小校長陳正字、主任李卓恩率領的英語劇團會合，前往縣府「大同之家」與長輩同樂；長輩看著萬興國小口琴隊成員熟練地使用和弦、貝斯口琴，聽著《陶笛奇遇記》樂曲雙手跟打節拍，副縣長李文良也難得開口，跟唱了一段《四季紅》，現場彷彿洋溢祖孫情懷，氣氛和樂融融。

萬興國小口琴隊除了與何浦國小會合，在大同之家、金城車站及烈嶼鄉雙口海邊快閃演奏，明天到金寧中小學交流，預定下午2點在金門縣定古蹟「清金門鎮總兵署」前廣場進行最後一場快閃。

台北市萬興國小到金門交流，向「大同之家」長輩獻「琴」藝祝賀母親節，副縣長李文良（站者右二）加入合唱行列。（記者吳正庭攝）

台北市萬興國小口琴隊隊員演出。（記者吳正庭攝）

金門何浦國小團隊也在大同之家上演英語話劇。（記者吳正庭攝）

台北市萬興國小與金門和浦國小同學共同在金城車站「快閃」演出。（李卓恩提供）

金門縣何浦國小校長陳正字（左起）、金門縣副縣長李文良、台北市國小學生家長會聯合會榮譽總會長蕭雯謙、萬興國小口琴隊家長後援會會長林玟含等人在金門大同之家會師。（記者吳正庭攝）

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