金門五一連假小三通人次增加 抵金中國觀光客轉型以自由行居多

金門縣政府說，今年5月1日到5月5日金門小三通旅客入、出境總數與去年同期相比，有明顯增加。（金門縣政府提供）

金門縣政府今天說，中國51長假結束，根據統計，今年5月1日到5月5日金門小三通旅客入、出境總數約3萬1024人次，與去年同期約2萬8460人次相比，有明顯增加。

不過，縣府也指出，今年51連假期間，雖然與去年同期5月1日到3日三天的基數不盡相同，仍相信中國觀光客在今年51連假期間為金門在地產業注入活水。

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縣府觀光處統計，今年截至5月5日，金廈泉小三通總入出境已達72萬7171人次，較去年同期58萬6172人次成長近25％。其中，持觀光簽來金的入境中國籍旅客已累計5萬9179人次入境，其中99.53％是自由行旅客，顯示抵金門中國觀光客已逐漸轉型為自由行為多。

觀光處說，中國51長假落幕，金門觀光市場也展現強勁成長動能；從旅客身分分析，顯示金門已轉型為中客深度旅遊的首選目的地，不僅因為金門距離廈門僅需30分鐘左右的航行時間，再者，金門轄內旅遊資訊平台多元，取得便利，促使福建等地旅客更嚮往來金自助旅遊。

觀光處說，隨著中國51長假落幕，顯見在連假尖峰期間，小三通入境載客率多次突破90％。面對龐大的人流壓力，觀光處長許績鑫日前前往金門港旅運中心拜會移民署金門服務站，除了解近期辦證數量、申請型態與工作辛勞，也感謝其在辦證服務、國門安全與通關效率上的付出。

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