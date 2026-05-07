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    首頁 > 生活

    高雄「平凡五金行」鳳凰酥效期改標 業者道歉退款、加贈點數

    2026/05/07 20:15 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄市衛生局人員今天前往「平凡五金行」查察。（衛生局提供）

    高雄市衛生局人員今天前往「平凡五金行」查察。（衛生局提供）

    高雄知名食材店家「平凡五金行」，遭爆販售的鳳凰酥「效期改標」，衛生局今（7）日派員查察，2家分店已同步下架合計259盒；業者今晚發表聲明致歉，強調將接受退款，並加贈點數300點，未來將以更嚴謹的標準自我要求。

    「平凡五金行」以販售海鮮及肉品聞名，但這次發生食品標示爭議的是鳳凰酥。一名消費者於5月5日前往該店博愛分店購買10送2的鳳凰酥，返家後發現有效期標籤遭竄改，原標示日期為2026年5月7日，卻被改為2026年6月19日，兩者相差超過1個月，引發消費者質疑業者涉及造假。

    高市衛生局表示，本案涉及虛偽標示獲取不法利益之嫌疑，涉犯刑法第339條第一項規定，全案待釐清後，移送地檢署進一步偵辦。

    「平凡五金行」負責人陳秋龍今晚發表聲明，針對鳳凰酥標示不明的疏失致歉，強調「此次作業瑕疵，我們絕不卸責」，第一時間已主動向衛生局自主通報，各門店全面下架產品，並要求供應商針對生產與包裝流程進行全面調查，務必釐清標示錯誤的狀況。

    「平凡五金行」指出，本次疏失主因，為貨品到貨時未能做到逐盒的單一確認查核，在上架前也沒有逐盒把關再次確認，導致瑕疵商品上架販售，這暴露進貨品管流程上的不足，將即刻修訂標準作業程序，往後所有到貨商品，必須執行百分之百逐批核對。

    「平凡五金行」表示，凡持有下列產品的消費者，無論包裝是否拆封，都可安排退款，包括代工廠批號：031024，期限：2026.05.23；代工廠批號：031830，期限：2026.05.29；代工廠批號：041805，效期：2026.06.04；代工廠批號：041820，效期：2026.06.19等，完成退款流程後，將額外加贈「平凡五金行」點數300點。消費者有問題可致電北高店：07-343-2828，四維店：07-269-5252。

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