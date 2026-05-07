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    首頁 > 生活

    整桶不明液體倒水溝 火鍋店遭控「養老鼠」....中市環保局開罰

    2026/05/07 20:28 記者蔡淑媛／台中報導
    台中市太平區1家小火鍋店員工，打烊後將整桶不明液體倒入路邊水溝。（翻攝自爆料公社公開版）

    台中市太平區1家小火鍋店員工，打烊後將整桶不明液體倒入路邊水溝。（翻攝自爆料公社公開版）

    台中市太平區中興東路1家小火鍋店員工，打烊後將整桶不明液體倒入路邊水溝，被民眾拍下PO網，懷疑是傾倒廢油，批店家「養老鼠」，環保局派員稽查，店家表示是員工把清理霜淇淋機的汙水倒入水溝，由於已造成汙染，環保局今天當場開罰並要求業者清理改善。

    民眾PO網影片顯示，員工在火鍋店打烊後提水桶走到店門前水溝旁，先轉頭察看，接著把不明液體倒入水溝裡，網友還留言「到此一油」，讓許多網友以為員工是亂倒廢油，紛批評「太誇張了」、「到時候下水道全都是老鼠。」

    環保局今天表示，獲後前往稽查，這家太平區火鍋店家汙染水溝，業者坦承網傳影像畫面，確實為該店家員工於收攤時，將清理霜淇淋機的污水倒入水溝造成污染。

    環保局當場依違反廢棄物清理法告發，處以1200到6000元以罰鍰，並要求店家清理改善。

    環保局稽查該火鍋店將污水倒進路邊水溝。（環保局提供）

    環保局稽查該火鍋店將污水倒進路邊水溝。（環保局提供）

    環保局派員到場稽查並會同業者巡視水溝，發現的確造成汙染。（環保局提供）

    環保局派員到場稽查並會同業者巡視水溝，發現的確造成汙染。（環保局提供）

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