屏東市代倡議調高敬老禮金 推動65歲健保費減免

屏東已進入超高齡社會。（ 資料照）

全國大部分的縣市65歲以上長者減免健保費，屏東縣仍未實施，屏東市民代表古富財今天在市政質詢時建議，屏東市可以率先實施減免健保費，而重陽節敬老金也能夠提高到。對於這項建議，因所需經費太高，市長周佳琪並未回應。

屏東市民代表會連續2年通過屏東市重陽節敬老禮金發放自治條例部分修正案，放寬敬老禮金領取年齡從75歲下修至年滿65歲以上長者，65~69歲長者每人500元，70~89歲長者每人1000元整，90歲到99歲則由1000元提高到3600元，百歲以上人從6000元提高到10000元，讓更多長輩受惠。總共經費每年約增加2千多萬元。

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屏東市民代表古富財今天在市政質詢時建議再提高65歲以上長者費用到1000元，70歲以上也同步調整，預估經費不會超過1千萬元，建議市公所可以考量。

對於65歲健保費減免，古富財認為，市長周佳琪曾表明要向縣府爭取健保費減免補助，目前屏東縣還沒有實施，屏東市可以考量率先執行，讓縣府也能跟上腳步，促使全縣實施。但對於這項建議周佳琪則沒有回應。

據了解，65歲以上長者減免健保費雖然大多數縣市已實施，但因為屏東縣已進入超高齡社會，長輩人口數已超越了20％，如果冒然實施財政負擔太重，因此縣長周春米到目前仍未宣布這項政策。

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