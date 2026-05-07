三班護病比入法 護師公會全聯會反對「每年定期檢討調整」

上千名護理人員冒雨前往衛福部抗議，要求三班護病比盡速入法。（資料照）

衛福部將於明日下午邀集醫師、護理師等相關團體討論三班護病比入法具體文字。護理師公會全聯會今日發布新聞稿強調，三班護病比應於「醫療機構設置標準」第12-1條中完成修訂，且需按照護理團體提出的修法提案表決，且「醫療法」規範中不宜設計「每年定期檢討調整」，以確保制度穩定且可預測。

護理師公會全聯會指出，三班護病比入法的核心目的是保障病人安全、維護護理照護品質、降低護理人員過重工作負荷，並建立台灣醫療體系永續穩定之人力底線，對於明日討論的三班護病比入法文字，全聯會要求以113年3月1日公告標準入法，且適用範圍應包含精神科。

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目前立法院持續討論「醫療法」修法草案，全聯會提到，其中立委蘇清泉、陳昭姿等所提出的版本中提到「每年定期檢討調整」三班護病比標準，但三班護病比作為病人安全與醫療品質之核心底線，需要穩定、可預測、可執行之法制環境，而非每年重新討論。

全聯會認為，每年重新檢討、調整或增減標準，將使制度長期處於不確定狀態，且各方反覆協商、耗費大量行政與社會成本，不同立場團體難以形成共識，醫院與護理人力規劃失去穩定依據，甚至讓護病比淪為政治與利益角力工具，因此三班護病比應以病人安全及臨床實證為基礎，一旦入法後，除重大公共衛生事件或重大制度變革外，不宜頻繁調整。

此外，護理師公會全聯會強調，全聯會堅決反對以「人力招募困難」，作為不符合護病比之免責條件，否則努力改善護理環境、積極招募人力之醫院，必須承擔較高人力成本，未改善勞動條件、無法留任護理人力之醫院，反而可不受三班護病比約束，形成「做得好的被約束、做不好的被放寬」之逆向淘汰。

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