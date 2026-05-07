為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    三班護病比入法 護師公會全聯會反對「每年定期檢討調整」

    2026/05/07 18:42 記者林志怡／台北報導
    上千名護理人員冒雨前往衛福部抗議，要求三班護病比盡速入法。（資料照）

    上千名護理人員冒雨前往衛福部抗議，要求三班護病比盡速入法。（資料照）

    衛福部將於明日下午邀集醫師、護理師等相關團體討論三班護病比入法具體文字。護理師公會全聯會今日發布新聞稿強調，三班護病比應於「醫療機構設置標準」第12-1條中完成修訂，且需按照護理團體提出的修法提案表決，且「醫療法」規範中不宜設計「每年定期檢討調整」，以確保制度穩定且可預測。

    護理師公會全聯會指出，三班護病比入法的核心目的是保障病人安全、維護護理照護品質、降低護理人員過重工作負荷，並建立台灣醫療體系永續穩定之人力底線，對於明日討論的三班護病比入法文字，全聯會要求以113年3月1日公告標準入法，且適用範圍應包含精神科。

    目前立法院持續討論「醫療法」修法草案，全聯會提到，其中立委蘇清泉、陳昭姿等所提出的版本中提到「每年定期檢討調整」三班護病比標準，但三班護病比作為病人安全與醫療品質之核心底線，需要穩定、可預測、可執行之法制環境，而非每年重新討論。

    全聯會認為，每年重新檢討、調整或增減標準，將使制度長期處於不確定狀態，且各方反覆協商、耗費大量行政與社會成本，不同立場團體難以形成共識，醫院與護理人力規劃失去穩定依據，甚至讓護病比淪為政治與利益角力工具，因此三班護病比應以病人安全及臨床實證為基礎，一旦入法後，除重大公共衛生事件或重大制度變革外，不宜頻繁調整。

    此外，護理師公會全聯會強調，全聯會堅決反對以「人力招募困難」，作為不符合護病比之免責條件，否則努力改善護理環境、積極招募人力之醫院，必須承擔較高人力成本，未改善勞動條件、無法留任護理人力之醫院，反而可不受三班護病比約束，形成「做得好的被約束、做不好的被放寬」之逆向淘汰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播