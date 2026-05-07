母親節寵愛孕媽咪！和平島地質公園免費入園

和平島地質公園寵愛孕媽咪，孕婦於5月9日、10日進入園區，可免費入園。（交通部北觀處提供）

5月第2個週日是母親節，和平島地質公園於週六（9日） 、週日（10日）為「準媽媽」推出專屬優惠，邀請孕婦來一場台灣百合之旅，在和平島的海浪聲與花香中，享受難得的放鬆時光。

為體恤準媽媽，和平島地質公園園區於母親節的週休二日，推出回饋活動。孕婦本人只需於售票處出示實體的「孕婦健康手冊」（媽媽手冊）以及身分證件，即可享有免費入園的專屬優惠。園方期盼透過這份小小心意，鼓勵準媽媽走出戶外，在自然環境中深呼吸，用海風與百合花香放鬆身心。

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交通部觀光署北海岸及觀音山風景區管理處（簡稱北觀處）代理處長吳建志指出，台灣百合生命力堅韌，即使在北海岸迎風面、土壤貧瘠的岩壁縫隙中，依然能茁壯成長，每年的4到5月，都可以在北海岸看到百合盛開。目前白沙灣、野柳地質公園或潮境公園，都可以看到台灣百合盛開。

吳建志呼籲，民眾出遊安全至上，提醒各位務必穿著「舒適防滑」的平底休閒鞋。

和平島地質公園寵愛孕媽咪，孕婦於5月9日、10日進入園區，可免費入園。（交通部北觀處提供）

和平島地質公園寵愛孕媽咪，孕婦於5月9日、10日進入園區，可免費入園。（交通部北觀處提供）

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