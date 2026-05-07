中壢後站停三停車場多目標大樓4度流標 將先轉作平面機車停車場

因應桃園鐵路地下化工程施作，桃市府規劃在中壢後站停三停車場用地（圖左），新建多目標停車場大樓工程，但工程已4度流標，將先行轉作平面機車停車場。（交通局提供）

中壢後火車站停三停車場用地多目標大樓BOT+ROT案已流標4次，即使市府修正招標文件也無解，議員魏筠今（7）日針對停三停車場案提出質詢，桃市府交通局長張新福表示，主要是受到整體大環境影響，考量中壢後站停車需求，已先行委託業者經營平面機車停車場，可提供119席機車停車位，預計今年7月1日正式開放收費營運。

因應桃園鐵路地下化工程施作，桃市府規劃在中壢區健行路、新興路口，即台鐵中壢車站後站停三停車場用地，新建多目標停車場大樓工程，採地面層以上BOT（民間興建營運後轉移模式）、地面層以下ROT（民間租賃政府建物整建營運後轉移模式）標案。

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交通局說明，停三停車場用地多目標大樓BOT+ROT案，基地面積為4012平方公尺，為讓機場捷運A23中壢站與停三用地連通，已委由鐵道局先行施作地下2層停車場結構工程，並於2024年6月完工，後續交由交通局以促參方式招商興建經營，預估投資金額至少7億元以上，並已預留可向上增築17層大樓結構強度柱頭。

交通局表示，過去分別在2023年6月、11月、2024年5月及去年11月，辦理共4次公告招商，期間也有委託顧問公司進行訪商，並調整招商文件相關內容，但目前尚無民間機構投件，流標原因主要是鐵路地下化開發時程尚早，潛在廠商評估未來興建完成時，中壢後站商圈發展仍未活絡，造成此案招商後投資意願不高。

交通局表示，考量目前中壢後站停車需求，已先行委託業者經營平面機車停車場，可提供119席機車停車位，目前場地設備建置中，預計7月1日正式開放收費營運，未來待商圈發展逐漸明朗，再行辦理促參招商作業。

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