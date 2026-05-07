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    首頁 > 生活

    恆春大光國小新跑道啟用 耆老、家長、學生「三代接力」

    2026/05/07 19:45 記者蔡宗憲／屏東報導
    地方耆老、家長與學生共同在簇新的跑道上奔跑。（記者蔡宗憲攝）

    地方耆老、家長與學生共同在簇新的跑道上奔跑。（記者蔡宗憲攝）

    恆春大光國小今天舉辦「溫馨五月感恩活動暨跑道啟用儀式」，特別安排深具意義的「三代接力」活動，地方耆老、家長與學生共同在簇新的跑道上奔跑。屏東縣長周春米與孩子們一起玩童玩、聽民謠，見證校園運動環境的提升，也讓這座嶄新的跑道成為串接社區與學校情感的橋梁。

    啟用儀式在社區長輩熱力十足的表演中揭開序幕，現場洋溢著節慶般的歡樂氣氛。象徵傳承的「三代接力跑」由青壯年家長起跑，傳棒給充滿活力的大光學生，最後再將棒子交給社區長輩完成終點儀式。這象徵著愛與陪伴的延續，也代表校園不僅是孩子學習的殿堂，更是社區老少共學、共榮的空間。

    縣長周春米說，屏東非常重視偏鄉教育資源與校園安全。大光國小全新跑道的落成，不僅徹底改善了過去跑道老舊破損、容易導致運動受傷的問題，更提供孩子一個符合安全規範的體育教學場地。看到孩子們與長輩能在同一個場域運動、話家常，這就是「全人關懷」最美好的實踐。

    大光國小校長王怡萱說，這座全新跑道未來也將開放給社區民眾使用，成為居民早晚運動、維繫健康的重要場域。未來將持續爭取資源優化硬體，並結合在地民謠文化，打造一個安全、友善且充滿在地情感溫度的學習環境，讓大光的孩子在充滿愛的氛圍中健康成長。

    大光國小新跑道啟用 縣長周春米與長輩童玩共學。（記者蔡宗憲攝）

    大光國小新跑道啟用 縣長周春米與長輩童玩共學。（記者蔡宗憲攝）

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