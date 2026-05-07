南投蓋500噸級焚化爐 環保局長保證不燒外縣市垃圾

南投縣焚化爐蓋好後，光去化縣內堆積垃圾，就要花14年時間。（南投縣環保局提供）

南投家戶每天產生的垃圾量為250公噸，縣府卻要蓋日燒500噸垃圾焚化爐，針對議員7日質疑蓋好的焚化爐，將來是否會焚燒其他縣市垃圾，縣府環保局長李易書表示，他保證不會燒其他縣市垃圾，因為等焚化爐蓋好，光處理縣內堆積的40萬噸垃圾，與去化縣內掩埋場垃圾，就要花約25年時間。

議員吳棋楠今在議會質詢指出，南投家戶每天產生的垃圾量為250公噸，縣府在名間規劃興建的焚化爐，每天卻可焚燒處理500噸垃圾，許多人質疑將來蓋好的焚化爐，也準備焚燒其他縣市垃圾，卻讓地方鄉親承擔空污及可能毀掉名間茶產業的苦果，他並建議縣府實施垃圾費隨袋徵收措施，可從源頭大幅降低垃圾量，甚至可因而不用蓋焚化爐。

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李易書則表示，蓋日燒500噸垃圾焚化爐，純粹是為去化縣內垃圾設計，因為等焚化爐蓋好，預估全縣堆積垃圾已達40萬噸，需要花14年焚化，加上要進行縣內垃圾掩埋場活化工程，分篩出可燃物焚燒，預估也要花10餘年時間，所以保證不會燒其他縣市垃圾。

李易書說，垃圾費隨袋徵收措施，雖可減少垃圾量，但也會造成垃圾亂丟等後遺症，對幅員遼闊的南投縣風險較大、較不適合全面推動。

南投縣環保局長李易書表示，南投蓋好的焚化爐，保證不燒其他縣市垃圾。（記者張協昇攝）

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