屏東最大場就業博覽會5/9登場 逾80家廠商、1200個職缺

「2026屏東地區就業博覽會」將於5月9日登場。（資料照，高分署提供）

屏東地區最大場就業博覽會將於本週六（5月9日）上午9時至12時30分，在屏東縣立體育館登場，由勞動部勞動力發展署高屏澎東分署主辦，現場邀集80家以上徵才廠商，提供超過1200個工作機會，歡迎想要找工作或轉換跑道的民眾踴躍參與。

高分署表示，「2026屏東地區就業博覽會」集結多元產業優質職缺，並導入ｅ化面試服務，打造便利且有效率的求職平台，協助求職民眾順利投入職場，同時協助企業補足所需人力，促進在地產業發展，讓民眾安心就業。

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本次就業博覽會涵蓋科技業、製造業、批發零售業、餐飲服務業及長照服務業等多元產業，包括聯夏食品、大江生醫、台灣矢崎、宏利汽車、義大醫院、宜蘭食品、燁興企業及凱撒大飯店等知名廠商到場徵才。

預計今年於屏東縣健康產業園區開院的義大醫院，也提供多項優質職缺，新進護理師年薪約70萬至79萬元，新進藥師年薪88萬元起。此外，多家企業也提供儲備幹部及完整培訓制度，起薪3萬4000元起，提供民眾多元職涯選擇。

高分署提醒有意參加本次就業博覽會的求職者，可先至台灣就業通網站完成履歷登錄，除可節省現場填寫履歷時間外，也能事先優化履歷內容，展現個人優勢，提升面試成功機會。

現場同時設置「職涯無界．人才共好」專區，由今年新成立的高屏澎東區直接聘僱聯合服務中心、青年職涯發展中心、高屏澎東區銀髮人才資源中心及人才資源發展中心共同參與，提供直接聘僱、青年發展、銀髮再就業及雇主服務等多元服務資源。現場也免費提供限額「證件照拍攝」及「妝髮服務」，協助求職民眾以最佳狀態面試。

活動當天提供免費接駁車服務，上午8時30分起於屏東轉運站發車往返屏東縣立體育館，每15分鐘1班，民眾可多加利用。活動相關資訊可透過台灣就業通網站取得最新徵才訊息。

由勞動部高屏澎東分署主辦的「2026屏東地區就業博覽會」，5月9日上午9時至12時30分在屏東縣立體育館登場。（高分署提供）

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