為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    捐10元就能換高麗菜！台中社區母親節愛心爆棚

    2026/05/07 18:12 記者蔡淑媛／台中報導
    社區住戶透過10元高麗菜活動，響應為媽媽做件好事做公益。（和福社區發展協會提供）

    社區住戶透過10元高麗菜活動，響應為媽媽做件好事做公益。（和福社區發展協會提供）

    為媽媽做好事！台中市北屯區和福社區發展協會號召和平里11個社區、逾2000住戶，義賣200顆高麗菜，透過捐10元換菜活動，以及親子市集捐款，小朋友展現驚人愛心，共同捐助伊甸基金會、十方啟能中心。

    和福社區發展協會理事長張又仁說，串聯北屯和平里內11棟社區大樓、逾2000戶的住戶朋友熱情響應，鄉親自發性地擺攤投身公益，在母親節前夕攜手為媽媽做件好事，還有小朋友將書籍、文具、玩具、及衣物用品擺攤義賣捐助。

    民進黨北屯區議員參選人陳信秀媒合菜農提供協會高麗菜，共同做公益；國民黨議員參選人許育璿也到場幫忙義賣；富宇晴綻花園社區副主委陳智宗說，籌備過程，看見鄰居們整理家中二手物品、互相協助擺攤，他是醫院營養師，對現場捐10元換菜的活動特別感動，透過活動不僅關照媽媽的健康，更讓孩子們學會分享與愛。

    北屯區松強里長魏清鏘也舉行母親節活動，準備近 300顆高麗菜，捐發票換高麗菜做公益，募集發票全數捐贈十方啟能中心，活動特別安排告白時刻，鼓勵里民勇敢表達心意，在眾人見證下，有丈夫深情對妻子說愛、孩子環抱媽媽告白，也有里民對著天空向在天堂的母親遙寄相思。

    北屯和福社區發展協會號召和平里11個社區、逾2000住戶，義賣200顆高麗菜做公益。（記者蔡淑媛攝）

    北屯和福社區發展協會號召和平里11個社區、逾2000住戶，義賣200顆高麗菜做公益。（記者蔡淑媛攝）

    張又仁說，住戶捐10元換高麗菜活，響應為媽媽做件好事活動做公益。（和福社區發展協會提供）

    張又仁說，住戶捐10元換高麗菜活，響應為媽媽做件好事活動做公益。（和福社區發展協會提供）

    北屯區松強里也舉行捐發票換高麗菜公益活動。（魏清鏘里長提供）

    北屯區松強里也舉行捐發票換高麗菜公益活動。（魏清鏘里長提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播