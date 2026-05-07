捐10元就能換高麗菜！台中社區母親節愛心爆棚

社區住戶透過10元高麗菜活動，響應為媽媽做件好事做公益。（和福社區發展協會提供）

為媽媽做好事！台中市北屯區和福社區發展協會號召和平里11個社區、逾2000住戶，義賣200顆高麗菜，透過捐10元換菜活動，以及親子市集捐款，小朋友展現驚人愛心，共同捐助伊甸基金會、十方啟能中心。

和福社區發展協會理事長張又仁說，串聯北屯和平里內11棟社區大樓、逾2000戶的住戶朋友熱情響應，鄉親自發性地擺攤投身公益，在母親節前夕攜手為媽媽做件好事，還有小朋友將書籍、文具、玩具、及衣物用品擺攤義賣捐助。

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民進黨北屯區議員參選人陳信秀媒合菜農提供協會高麗菜，共同做公益；國民黨議員參選人許育璿也到場幫忙義賣；富宇晴綻花園社區副主委陳智宗說，籌備過程，看見鄰居們整理家中二手物品、互相協助擺攤，他是醫院營養師，對現場捐10元換菜的活動特別感動，透過活動不僅關照媽媽的健康，更讓孩子們學會分享與愛。

北屯區松強里長魏清鏘也舉行母親節活動，準備近 300顆高麗菜，捐發票換高麗菜做公益，募集發票全數捐贈十方啟能中心，活動特別安排告白時刻，鼓勵里民勇敢表達心意，在眾人見證下，有丈夫深情對妻子說愛、孩子環抱媽媽告白，也有里民對著天空向在天堂的母親遙寄相思。

北屯和福社區發展協會號召和平里11個社區、逾2000住戶，義賣200顆高麗菜做公益。（記者蔡淑媛攝）

張又仁說，住戶捐10元換高麗菜活，響應為媽媽做件好事活動做公益。（和福社區發展協會提供）

北屯區松強里也舉行捐發票換高麗菜公益活動。（魏清鏘里長提供）

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