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    首頁 > 生活

    愛爾麗涉偷拍新北近40件消費申訴 業者承諾退還尚未施作餘額

    2026/05/07 17:42 記者黃政嘉／新北報導
    連鎖醫美診所「愛爾麗」傳偷拍案，新北市消保官與衛生局到板橋、新莊、林口、永和店聯合稽查營運狀況與退費情形。（圖由新北市消保官提供）

    連鎖醫美診所「愛爾麗」傳偷拍案，新北市消保官與衛生局到板橋、新莊、林口、永和店聯合稽查營運狀況與退費情形。（圖由新北市消保官提供）

    連鎖醫美診所「愛爾麗」新北板橋店爆出針孔偷拍，檢警搜索各分店，新北市接到40件消費申訴，消保官與衛生局今陸續到愛爾麗板橋、新莊、林口、永和店，稽查營運狀況與退費情形，消保官指出，業者承諾可退還顧客尚未施作之餘額，但已施作完成的部分無法辦理退費，如涉及侵權將依照法院判決辦理。

    新北市主任消保官王治宇說，今到板橋店稽查，店內還是有顧客前來看診，板橋店業者今說明，目前請求退費的消費者雖多，診所仍正常營運，中午有公告可配合退還顧客餘額，手續費及稅金由診所吸收。

    他表示，至於已施作完成的部分，業者強調與是否偷拍是兩回事，因此無法辦理退費，且是否有偷拍而構成違法，尚待檢察官釐清，如有違法而須負損害賠償責任，診所會依照法院判決辦理。

    王治宇指出，新北市目前接到該案約40件消費申訴，大部分民眾主張退還剩餘未做的費用，另有部分民眾主張過去做過的所有相關診療都希望全部退費，並進而請求損害賠償，而對於已提出消費申訴的案件，消保官將依消費爭議處理程序辦理。

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