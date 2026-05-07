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    首頁 > 生活

    明鋒面報到！「北東」防雨彈 母親節天氣曝光

    2026/05/07 17:27 記者黃宜靜／台北報導
    未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

    明天鋒面報到，北部、東半部容易有降雨，且有局部較大雨勢，中南部大致多雲天氣，到了週六受東北季風影響，水氣仍偏多，迎風面仍有局部降雨，母親節當天天氣會比週六穩定，僅剩東半部有局部降雨，下週一至週四西半部天氣穩定、高溫炎熱，東半部也是有零星降雨。

    氣象署預報員劉沛滕表示，明天鋒面通過，早上來到北部地區，預估下半天就會通過台灣，再加上東北季風增強影響，北部地區有短暫陣雨或局部雷雨，東半部地區也容易有局部降雨，北部、東半部地區有局部較大雨勢，中南部地區大致上是多雲天氣，山區則有零星短暫陣雨。這波鋒面快速通過後，東北季風影響會持續到週六，因此當天迎風面北部、東半部仍有局部降雨。

    「母親節這天天氣會比週六穩定，僅部分地區像是迎風面東半部會有降雨！」劉沛滕說，下週日清晨東北季風減弱，溫度逐漸回升，東半部地區仍有局部短暫陣雨，大台北地區有零星短暫陣雨，中南部地區、西半部地區天氣較為穩定，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。後續下週一至週四西半部天氣穩定、高溫炎熱，僅東半部有局部降雨。

    溫度部分，劉沛滕說明，明天氣溫略為下降，到了明天晚上到週六清晨，北部降至20度左右，週六白天北台灣26度上下、部分地區如大台北迎風面地區，可能只有24度上下，到了週日北台灣氣溫逐漸回升，但由於雲量仍偏多，因此白天也只有27度左右，這兩天中南部影響較小，白天仍維持30度左右。

    劉沛滕指出，到了下週一至週四，各地白天溫度可來到30度左右，中南部則是32、33度，早晚溫度部分，南部23、24度、中部22、23度，北部則是22度左右。

    劉沛滕提醒，鋒面通過前，也就是今天到明天清晨，馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。

    另外，劉沛滕說明，輕颱「哈格比」自昨天下午生成後，到目前仍維持輕度颱風下限，並向西北西進行。預估未來不會有太明顯的發展，預估到了下週日、一到菲律賓東部海面，會減弱成熱帶性低氣壓。

    一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

    輕度颱風「哈格比」。（圖由氣象署提供）

    輕度颱風「哈格比」。（圖由氣象署提供）

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