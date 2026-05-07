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    首頁 > 生活

    高餐大實習餐廳獲綠色餐飲認證 南部大專首例

    2026/05/07 19:04 記者洪臣宏／高雄報導
    學生鄭棨文向用餐賓客解說食材來源及烹調手法。（高雄餐旅大學提供）

    學生鄭棨文向用餐賓客解說食材來源及烹調手法。（高雄餐旅大學提供）

    國立高雄餐旅大學西餐廚藝系學生自主營運的實習品牌「Chef Room Pizzeria」正式取得「綠色餐飲指南」綠色餐廳認證，是南部第一所獲得認證的大專院校。校長方德隆期勉未來將持續深化永續餐飲教育，實踐「從產地到餐桌」的綠色願景。

    「Chef Room Pizzeria」位於第一實習大樓二樓，每週三營業，透過Instagram預約。餐點由師生共同研發，包含經典瑪格麗特、蒜香蕈菇培根及香蕉堅果威士忌甜披薩等，並搭配義大利麵、燉飯與甜點，提供兼具品質與價格親民的用餐體驗。

    高餐大指出，通過綠色餐廳指南（GDG）認證，代表「Chef Room Pizzeria」已實踐「綠食宣言」六大原則，包括優先採用在地當季食材、有機友善食材、遵循永續海鮮原則、減少添加物使用、提供蔬食選項，以及降低資源耗損與食物浪費。

    西餐廚藝系主任江敏慧說，達到認證指標，除了規劃學生主廚及外場經理外，還設立了採購經理一職，採購在地友善食材供應商，營業中80％以上食材採用當季及在地食材，並鼓勵自備打包盒折扣優惠等。

    實習餐廳由老師黃鈺城帶領學生規劃與執行，從食材選擇、菜單設計到營運管理，全面導入永續思維。

    高餐大西廚系學生追求永續餐飲理念。（高雄餐旅大學提供）

    高餐大西廚系學生追求永續餐飲理念。（高雄餐旅大學提供）

    高餐大西廚系老師黃鈺城（左3）與學生一起努力打造健康美味綠色餐廳。（高雄餐旅大學提供）

    高餐大西廚系老師黃鈺城（左3）與學生一起努力打造健康美味綠色餐廳。（高雄餐旅大學提供）

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