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    首頁 > 生活

    攤商關心食安 台中市議員邱愛珊邀相關單位說明

    2026/05/07 18:37 記者歐素美／台中報導
    台中市議員邱愛珊今天在豐原第一市場召開「食品安全責任險說明會」。（邱愛珊提供）

    台中市議員邱愛珊今天在豐原第一市場召開「食品安全責任險說明會」。（邱愛珊提供）

    國民黨台中市議員邱愛珊今天在豐原第一市場召開「食品安全責任險說明會」，邀集台中市食品藥物安全處、經濟發展局及市場攤商共同參與，針對不同經營型態說明產品責任險相關規範與投保方式，安排現場Q&A，協助攤商釐清疑問。

    日前高雄發生集體食物中毒事件，因業者未辦理商業登記且未投保「產品責任險」，致173名受害民眾面臨求償困難，市議員邱愛珊日前接獲豐原第一市場自治委員會長張為風反映，許多攤商對相關法規與規定並不清楚，因此由服務處協助召開說明會，邀請主管機關到場說明。

    邱愛珊指出，公有市場雖已有「公共意外責任險」，但若涉及食品中毒等食安事件，仍須透過「產品責任險」才能提供更完整保障。

    她說，說明會並非增加攤商負擔，而是希望讓大家「保得明白、保得安心」，透過主管機關協助說明，讓攤商安心經營，也降低突發事件可能帶來的風險。

    適逢母親節前夕，邱愛珊也特別準備康乃馨，贈送市場內辛苦工作的攤商朋友，祝福大家母親節快樂。

    邱愛珊贈送康乃馨給攤商，祝大家母親節快樂。（邱愛珊提供）

    邱愛珊贈送康乃馨給攤商，祝大家母親節快樂。（邱愛珊提供）

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