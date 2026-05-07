番路鄉農會鑽石蜜柿霜禮盒進駐微風超市 母親節限量開賣

微風超市經理蘇志文（左起）、台中市大人物農產運銷合作社總經理陳建瑋、微風超市總經理西川正史、番路鄉農會總幹事趙幸芳、番路鄉農會供銷部主任劉秋如，一起宣傳鑽石蜜柿霜禮盒。（番路鄉農會提供）

母親節將至，嘉義縣番路鄉農會看準送禮商機，經2年時間洽談，今天宣布，以特產稀有品種「鑽石蜜柿」製成的「鑽石蜜柿霜禮盒」進駐微風超市獨家販售，讓農特產品轉型為高端禮品，母親節檔期限量開賣。

番路鄉農會說，番路特產的稀有品種「鑽石蜜柿」，口感脆、甜、多汁，肉質細緻扎實、甜度高，與傳統牛心柿口感截然不同，優於日本甜柿，果實水分飽滿、香氣清新，是市場上極具競爭力的特色水果；鑽石蜜柿的果形碩大、果頂尖挺，外觀帶有細緻刻痕，經脫澀後仍保有光亮外皮，辨識度高，產期集中在每年11到12月，產量有限、稀有。

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番路鄉農會說，經進一步低溫熟成製程加工為柿霜，將果實糖分自然釋出，果皮凝結為霜，言次攜手微風超市、嘉義縣政府「嘉義優鮮」品牌，將番路代表性商品帶入都會精品通路，打造一場兼具品質與話題性的母親節選品。

番路鄉農會說，近年啟動鮮柿保價收購機制，確保農民穩定收益並能專注鮮果品質，進一步串聯加工與通路銷售，建立完整產銷鏈，希望提升農產品附加價值，強化農業發展的穩定性。

番路鄉農會將農產品轉型為精品，搶攻母親節送禮市場。（番路鄉農會提供）

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