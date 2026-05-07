竹北汾陽堂華麗轉身「靚水學堂」 人文與親子共學新基地估9月營運

新竹縣緊鄰東興圳景觀公園的歷史建築竹北泉州厝汾陽堂OT案重新招標成功，新團隊擬打造人文與親子共學的新基地「靚水學堂」，預計9月正式營運。（記者廖雪茹攝）

新竹縣緊鄰東興圳景觀公園的歷史建築竹北泉州厝汾陽堂，11年前就由郭家籌資加上政府補助完成修復，在地方期待下，縣府於2023年辦理營運移轉（OT），但全案因故提前終止契約，文化局上月重新招標成功，考量周邊有學校、新縣立總圖書館，新團隊擬將汾陽堂打造人文與親子共學的新基地「靚水學堂」，預計9月正式營運。

文化局說，汾陽堂由中國廣東饒平大埔郭姓家族所建，是典型1960年代農村建築，規模為一堂二橫三合院，外有紅磚圍牆區隔。2004年竹縣府實施台科大區段徵收，汾陽堂被劃設在公園內保留，2007年登錄為歷史建築。郭姓族親會持續祭祀維護，爾後募款籌資加上客委會、縣府補助，斥資總經費1600萬元辦理修復，2015年9月竣工。

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文化局指出，因應地方活化公共空間的期待，2022年公告招商推動汾陽堂OT案，2023年3月與財團法人道禾教育基金會完成簽約。後因廁所興建事件，促參計畫一度暫停。不過在重啟之際，道禾基金會評估後提出終止契約申請，並在去年5月正式終止。

文化局長朱淑敏說，汾陽堂OT案於去年10月重新公告招商，歷經2次流標、調整租金之後，今年2月再次招標，經評選由星旅文創工作室得標，租約5年，每年租金20萬元；預計這個月底前點交，點交後120天裝修期，預計9月開始營運。

星旅文創工作室團隊希望貼近在地民眾的需求，將汾陽堂打造成六家城市學習基地「靚水學堂」，推動人文生活系列講座、親子共學課程，辦理在地文史走讀、客家文化體驗等。附屬空間則規劃提供輕食餐飲服務、文創商品販售，並搭配創藝市集，打造兼具文化學習與生活體驗的多元場域。

朱淑敏說，汾陽堂緊鄰竹北東興圳景觀公園，周邊是總圖與美術館的基地，是文化局長期深耕的重要文化廊帶，期許未來汾陽堂營運後，朝向永續經營的目標穩健發展。

新竹縣緊鄰東興圳景觀公園的歷史建築竹北泉州厝汾陽堂OT案重新招標成功，新團隊擬打造人文與親子共學的新基地「靚水學堂」，預計9月正式營運。（記者廖雪茹攝）

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