屏東大專青年地方創生見習徵件 縣府提供薪資津貼

屏東縣政府近年來攜手地方創生團隊與青年，共同展現多元創生成果，今年投件起跑。（屏東縣政府提供）

鼓勵青年返鄉、扎根地方，2026年屏縣「大專青年學生地方創生見習行動」起跑，即日起開放地方創生團隊提案到5月22日止，縣府歡迎在地團隊攜手大專青年，以創新能量為地方注入新活力，打造青年與地方共好的創生新篇章。

屏東縣政府勞動暨青年發展處長李雨蓁說，為鼓勵青年走入地方、深入產業現場，今年計畫持續升級，預計徵選20組地方創生團隊，每組可核定1至3名大專青年學生參與暑期見習。透過「團隊自行招募見習生」機制，讓團隊依計畫需求媒合合適人才，提升合作效率與實務成果；見習期間薪資津貼由縣府提供，降低團隊負擔，使在地組織能更專注於青年培育與地方發展。

請繼續往下閱讀...

今年計畫以「屏味禮讚」、「觀光創生」、「地域新生」三大主題徵件，鼓勵團隊從屏東特色物產、風土文化、觀光體驗及社區創新等面向提出創意方案，帶領青年從實作中理解地方需求、實際參與地方發展。縣府期待透過青年暑期回歸地方，為家鄉注入創意動能，也讓地方創生團隊在青年加入下激盪更多創新可能。

李雨蓁說，地方創生見習行動已邁入第4年，前3年成功串聯65組地方團隊，帶領162位青年參與，成果涵蓋特色產品開發、品牌行銷及地方遊程設計等面向，展現青年與地方共創的亮眼成績。今年期盼更多在地團隊把握機會，透過跨域合作與資源串聯，善用青年創新思維，深化地方品牌力與永續發展。

勞青處提醒，這個計畫採線上投件，徵件期間即日起到5月22日止，更多計畫詳情及投件資訊，請到「屏東青航站」或勞青處官網查詢。

屏東縣政府推動大專青年地方創生見習計畫，成功促進青年與地方創生團隊深度連結。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府推動大專青年地方創生見習行動，2026年度計畫即日起開放徵件。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法