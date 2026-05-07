全國首座碳中和旗美污水廠受證 中央攜手地方淨零碳排再創典範

旗美污水處理廠。（高雄市政府提供）

高雄市水利局與國土署合作淨零碳排再創典範！全國首座碳中和旗美污水廠今天通過第三方查證，展現污水處理智慧、低碳化，高雄市淨零轉型邁向新里程碑！

旗美污水處理廠是全國首座碳中和示範廠，在中央與地方攜手合作下，經第三方查證通過，今天舉行碳中和受證儀式，由內政部國土署署長蔡長展與市府秘書長郭添貴共同代表受證，展現具體改善措施與可驗證減碳成果，象徵高雄市淨零轉型再創新里程碑。

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旗美污水處理廠113年碳排放量為661噸CO2e（二氧化碳當量），水利局為達成實質減排目標，除了訂定明確減碳路徑，並於113年執行碳中和改善工程，從設備、操作及管理三大面向全面升級，包含汰換老舊耗能設施如LED燈具、變頻空調及高效率散氣盤，依實際水量檢討設備配置量能，建構再生能源系統，導入智慧化監控系統。

經整體改善後，114年碳排放量已降至478噸CO2e，顯示減碳措施發揮具體成效；另透過綠電憑證折抵559張，約減碳265噸CO2e，剩餘排放量再以外購215噸CO2e碳權進行抵換，順利達成114年底碳中和目標。

水利局說，受證儀式不僅見證中央與地方合作推動淨零政策具體成果，也展現高雄在污水處理領域邁向低碳化、智慧化實質進展，未來將以旗美污水處理廠經驗，推廣到其他設施升級轉型，打造更具韌性與永續發展的城市環境。

中央攜手地方淨零碳排再創典範！全國首座碳中和旗美污水廠受證。（高雄市政府提供）

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