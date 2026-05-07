阿里山觀日出遊客突倒地 眾人接力CPR鬼門關前搶人成功

阿里山日出，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

CPR（心肺復甦術）關鍵時刻救人一命！近日有網友分享，在阿里山國家森林遊樂區的小笠原山觀景台準備欣賞日出時，身旁一名遊客突然倒地。現場民眾隨即展開救援，有人取來AED（自動體外心臟電擊去顫器）、有人實施人工呼吸，並由2位男士輪流進行CPR直到體力不支。該網友也鼓起勇氣接力按壓，最終在救護人員抵達前，成功讓患者恢復心跳。

後續接手的急診醫師也透過留言表示，患者送醫過程中雖未完全清醒，但經過心導管檢查與後續治療，目前已順利轉入普通病房，且意識恢復清醒。醫師強調，正是因為現場民眾在第一時間搶救，才讓病人順利恢復生命徵象。

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據「台南市政府消防局」所提供的民眾版心肺復甦術（CPR）操作步驟，指出通常患者在沒有呼吸心跳約4-6分鐘後，腦細胞就會因沒有氧氣的供應而受到傷害。腦細胞一旦受損，就無法復原。稍有延遲，有可能僅能救回一個植物人。因此盡可能在4分鐘內就施行CPR（在AED到達前CPR不能中斷），可以延後腦部的生物性死亡。

民眾版心肺復甦術 （CPR） 操作步驟

1.確認現場安全。

2.叫：評估意識、呼吸。

呼喚病患，輕拍病患肩膀叫喊「你怎麼了？」，同時眼睛要快速掃描胸部有無起伏。

3.叫：呼叫求援。

打119報案，請求協助及取得AED（公共場所稱PAD）。

4.壓：胸外按壓。

胸外按壓口訣：快快壓（每分鐘100-120下）、用力壓（按壓深度5-6公分）、胸回彈、莫中斷（中斷時間不得超過10秒以上）。

5.電：使用傻瓜電擊器（AED）

AED使用口訣：開（打開AED盒子，打開電源）、貼（將AED貼片貼在患者裸露的胸膛）、插（將電極插入電極插孔，有些電極已經插在插孔上，就無需進行此步驟）、電（AED會自動分析心律並語音指示，當AED建議電擊時，須確認無人碰觸患者才可按下電擊鈕）。

電擊後須立刻進行胸外按壓，不須移除AED貼片。AED會自動每兩分鐘做一次心律分析，只有在心律分析的那短短幾秒鐘才可以暫停胸外按壓。如此反覆操作胸外按壓及AED監測，直到患者回覆生命徵象或救護人員接手為止。

消防局特別提醒，現行民眾版CPR並不強制要求進行口對口人工呼吸，以增加民眾施救意願。

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