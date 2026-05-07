寵物狗疑「卡到陰」不吃不喝 屏東都城隍爺出手調解

疑似「卡到陰」的寵物狗黃啵啵。（記者葉永騫攝）

現在的寵物就如同家人一樣，寵物的異常表現都讓飼主很擔心。屏東1名黃姓飼主的寵物狗「黃啵啵」因為最近表現異常、不吃不喝，看醫生也沒效果，請示屏東都城隍廟城隍爺原因，竟然是隨地大小便「卡到陰」，在城隍爺出面調解後，「黃波波」恢復精神，令人稱奇。屏東都城隍廟總幹事溫佩丹表示，萬物皆有靈，貓狗皆是靈性動物。

黃姓飼主表示，他養的狗狗「黃啵啵」是一隻白色的台灣土狗，前兩天突然眼睛失神、尾巴下垂夾在腳之間，不吃不喝，明顯異於平常，看了醫生效果不佳，經向屏東都城隍廟請示城隍爺，指示「黃啵啵」因為外出大小便「卡到陰」、得罪了1名亡魂。飼主在請示紙錢、稟承文疏後，請城隍爺協商和解，並且拿了「黃啵啵」的衣服到城隍廟蓋上官印並繞過香爐3圈後，回家給「黃啵啵」穿上；說也奇怪，上午做完法事處理後，下午「黃啵啵」渙散的眼神就回復明亮，食欲不振也好轉，令人嘖嘖稱奇。

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屏東都城隍廟總幹事溫佩丹說，貓狗等寵物都是靈性動物，就和人一樣，也會卡到、或有運勢不佳的時候，以往就曾發生一隻貓生病看醫生看不好，飼主請示神明，神明指示來城隍廟祭改，在依據相關程序處理後，貓咪就恢復健康；動物與人一樣都有靈性，所以遇到的事也差不多。

☆民俗說法僅供參考☆

祭改的儀式與一般拜拜不同。（記者葉永騫攝）

寵物狗疑「卡到陰」不吃不喝，飼主到城隍廟祭改。（記者葉永騫攝）

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