為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    寵物狗疑「卡到陰」不吃不喝 屏東都城隍爺出手調解

    2026/05/07 16:51 記者葉永騫／屏東報導
    疑似「卡到陰」的寵物狗黃啵啵。（記者葉永騫攝）

    疑似「卡到陰」的寵物狗黃啵啵。（記者葉永騫攝）

    現在的寵物就如同家人一樣，寵物的異常表現都讓飼主很擔心。屏東1名黃姓飼主的寵物狗「黃啵啵」因為最近表現異常、不吃不喝，看醫生也沒效果，請示屏東都城隍廟城隍爺原因，竟然是隨地大小便「卡到陰」，在城隍爺出面調解後，「黃波波」恢復精神，令人稱奇。屏東都城隍廟總幹事溫佩丹表示，萬物皆有靈，貓狗皆是靈性動物。

    黃姓飼主表示，他養的狗狗「黃啵啵」是一隻白色的台灣土狗，前兩天突然眼睛失神、尾巴下垂夾在腳之間，不吃不喝，明顯異於平常，看了醫生效果不佳，經向屏東都城隍廟請示城隍爺，指示「黃啵啵」因為外出大小便「卡到陰」、得罪了1名亡魂。飼主在請示紙錢、稟承文疏後，請城隍爺協商和解，並且拿了「黃啵啵」的衣服到城隍廟蓋上官印並繞過香爐3圈後，回家給「黃啵啵」穿上；說也奇怪，上午做完法事處理後，下午「黃啵啵」渙散的眼神就回復明亮，食欲不振也好轉，令人嘖嘖稱奇。

    屏東都城隍廟總幹事溫佩丹說，貓狗等寵物都是靈性動物，就和人一樣，也會卡到、或有運勢不佳的時候，以往就曾發生一隻貓生病看醫生看不好，飼主請示神明，神明指示來城隍廟祭改，在依據相關程序處理後，貓咪就恢復健康；動物與人一樣都有靈性，所以遇到的事也差不多。

    ☆民俗說法僅供參考☆

    祭改的儀式與一般拜拜不同。（記者葉永騫攝）

    祭改的儀式與一般拜拜不同。（記者葉永騫攝）

    寵物狗疑「卡到陰」不吃不喝，飼主到城隍廟祭改。（記者葉永騫攝）

    寵物狗疑「卡到陰」不吃不喝，飼主到城隍廟祭改。（記者葉永騫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播