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    首頁 > 生活

    高雄內門野森動物學校入園超過12萬人次 議員籲增設停車空間

    2026/05/07 16:41 記者葛祐豪／高雄報導
    內門野森動物學校打造動物近距離互動環境。（資料照）

    內門野森動物學校打造動物近距離互動環境。（資料照）

    「內門野森動物學校」從今年1月17日起試營運，至4月底累計入園人數已達12萬7098人，成為東高雄新景點；高雄市議會交通委員會今（7）日前往了解實際營運狀況，議員要求園區拓展周邊停車空間、加強接駁服務，另強化與學校合作推展校外教學客群，以符合「野森動物森林學校」定位。

    為了解內門野森動物學校實際營運情況及面臨問題，市議會交通委員會今天由第一召集人李眉蓁議員率鍾易仲、蔡武宏及黃香菽等小組議員，及李亞築議員前往考察，從入園分流、定時導覽到互動體驗環節，了解園區如何兼顧遊憩品質與動物福祉。

    李眉蓁肯定園區採委外營運，極具創新與活力，期許園區未來能加強與學校合作，推展校外教學客群，並增加各購票平台入園便捷性；蔡武宏及黃香菽指出，園區可再進一步拓展周邊停車空間及加強接駁服務，以滿足未來更加龐大的遊客人潮；鍾易仲則建議積極開發動物IP周邊商品，以提升觀光產值與營收。

    小組議員同時表示，內門觀光休閒園區促參案，為高雄觀光版圖注入全新活力，更應肩負推廣內門在地文化與動物保育教育的責任，建議強化周邊觀光串聯及行銷推廣，帶動更多人潮來內門。

    議員也提到，動物學校強調體驗感，提醒在增加預約人數時，也須符合動保規範，讓動物有足夠休息時間，避免有虐待動物疑慮。

    市議員今天前往內門野森動物學校，了解實際營運狀況。（高市議會提供）

    市議員今天前往內門野森動物學校，了解實際營運狀況。（高市議會提供）

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