許常德也動容！屏基醫護錄唱募款歌曲 《因我相信》MV今首映

屏基募款主題曲《因我相信》MV在醫院實地拍攝。（屏基提供）

音樂創作人杜杜牧（左）、資深音樂人許常德（右）出席屏基募款主題曲《因我相信》MV首映。（記者羅欣貞攝）

屏基醫護人員和杜牧（前排右3）現場合唱《因我相信》，歌聲真摯動人。（記者羅欣貞攝）

屏東基督教醫院籌建智能醫療大樓，10億元的募款目標至今僅募得約4千萬元，即便人力吃緊、工作高壓，10位醫護仍挪出休息時間練唱，錄製募款主題曲《因我相信》，為興建新大樓號召更多支持力量，歌曲MV今（7）日首映，資深音樂人許常德出席聆賞，深表感動。

《因我相信》由音樂創作人杜牧與父親杜俊輝譜寫詞曲，歌詞描繪人在低谷中從被托住、迷失、再次被傾聽的心路歷程，描繪人在脆弱時，如何找到依靠、重新站穩腳步。這樣的情緒，對醫療現場而言，並不陌生。

屏基因此選其做為募款主題曲，並由醫療執行長余廣亮、胃腸肝膽科主任阮盛豪、泌尿科主任錢家陞、護理部督導長蕭麗萍、護理師饒毓婷、潘麒、羅婕妤、物理治療師李楷群及院牧中心傳道鍾興叡、許惠珍等人走進錄音室錄唱；接著在醫院實地拍攝MV，真實記錄護理站的忙碌與陪伴病人的靜謐時刻，與未經修飾的歌聲交織出最真誠的共鳴。

屏基今（7）日舉辦募款主題曲《因我相信》MV首映會，由醫護人員與杜牧現場合唱，真摯感人；阮盛豪醫師分享，醫護每天面對焦急、無助的人事物，要在高壓工作中保持溫柔並不容易。洗腎室護理師饒毓婷則提到，病患每週見她三次，那種連結比親人還深，正是這份感情，支撐著她在疲憊之餘仍想透過歌聲，為病患爭取更好的醫療空間。

常在歌唱比賽中要求選手「放下技巧、找回靈魂」的許常德，在聆聽完醫護版MV後指出，這群「素人歌手」之所以動人，是因為他們不需要去揣摩歌詞裡的悲傷或盼望，那些情感就刻在他們的專業生命裡。創作人杜牧也表示，這首歌原本是寫人在低谷找到依靠，但被醫護唱出來後，意義變成了「他們在幫病人守住那份相信」。

屏基榮譽院長陳永興呼籲，籌建智能醫療大樓，不只是蓋一棟醫院，而是延續一份守護生命的信念，為讓更多民眾參與屏東醫療發展，屏基現正推動「空間命名募捐計畫」，邀請社會各界支持。

屏基舉辦募款主題曲《因我相信》MV首映會，杜牧（前排右3）、許常德（前排左3）到場支持。（記者羅欣貞攝）

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