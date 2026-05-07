八田與一串起台南與日本金澤情誼 兩市簽署交流促進

台南市與日本金澤市「觀光、文化交流促進合意書」簽署儀式。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲今（7）與日本金澤市市長村山卓於台南市政府正式簽署「觀光、文化交流促進合意書」，金澤市成為台南第63個國際締盟城市，象徵雙方情誼邁入嶄新里程。

簽署儀式中，金澤市政團隊、觀光協會及當地媒體均到場見證；南市府則由黃偉哲率隊出席，包括新聞及國際關係處與城市外交顧問野崎孝男等人共同與會，值得一提的是日本國土交通副大臣佐佐木紀眾議員也特別錄製影片致賀，為跨國情誼增添重量。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲表示，兩市緣分可追溯至八田與一技師興建的烏山頭水庫，不僅灌溉嘉南平原，也灌溉出深厚友誼，自2011年八田與一紀念園區落成後，金澤市年年來台參與追思活動，展現長年不間斷的情誼，期盼透過此次簽署，深化觀光與文化合作，讓友好關係持續擴展。

村山卓指出，雙方交流自2011年金澤首次參與追思會開始，歷經多年在觀光、議會及民間互動中逐步累積信任，即使面對疫情與災害，仍持續互相關懷。他也提到，金澤市立工業高中曾來台修學旅行，學生對八田與一留下的建設與水庫景觀印象深刻，期待未來能推動更多青年交流。

佐佐木紀在祝賀影片中強調，台南與金澤因八田與一結緣，長年交流累積深厚基礎，此次合意書象徵關係既悠久又嶄新，未來在官方與民間合作下，交流可望持續拓展。

位於日本石川縣的金澤市，擁有知名景點兼六園，歷史文化底蘊深厚，金澤訪團預計明（8）日將前往烏山頭水庫，出席八田與一追思會，延續這段跨越時空的台日情誼。

台南市長黃偉哲（左）、日本金澤市長村山卓共同簽署合意書。（台南市府提供）

國土交通副大臣佐佐木紀眾議員特地錄製影片致賀。（台南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法