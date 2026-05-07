串聯新竹市埔頂二路與慈雲路東側 關埔地區7號空橋動工

新竹市關埔地區編號7號空橋今天動工，是第二座由建商捐建的空橋，串聯埔頂二路與慈雲路東側，工期180個工作天。（新竹市政府提供）

建商捐建的新竹市關埔地區銜接埔頂二路與慈雲路東側的7號空橋，籌備2年多後，今天終於動工，預計180個工作天完工，這也是關埔地區慈雲12座空橋中，第二座由民間捐建的空橋，串聯兩側社區2樓公共空間，做為人行路網之用。

新竹市長高虹安原本承諾2025年關埔地區12座空橋要全區完工，但由市府發包動工的慈雲空橋編號2-5號空橋，近期才進行跨越慈雲路主幹道的第二次鋼構吊裝，目前主橋體已跨越慈雲路，預計7月底完工。

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今天舉行編號7號空橋（橫跨埔頂二路與慈雲路東側）動工，同樣由民間企業捐資興建，是繼編號8號空橋（連通埔頂一路兩端Costco與迪卡儂商場）後，第二座由民間出資捐建開工的空橋，7號空橋預計工期6個月。

另外，連接Costco與迪卡儂商場的編號8號空橋已完工，仍待相關行政流程完備，未來周邊社區居民可透過空橋由2樓直接進入美式賣場。工務處說，埔頂二路與慈雲路東側第二層公共人行通道工程2024年啟動籌備，歷經規劃、設計及施工等階段，經多次審議與檢討，這座空橋除了強化橋下道路夜間照明，也納入女性使用者友善設計，未來關埔地區生活機能提升後，慈雲路車流繁忙，行人穿越路口未來可利用空橋串接，達到人車分流目標。

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