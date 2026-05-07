南投少子化衝擊 議員促國小降班級人數提升教學品質

南投縣計畫從明年開始，將國小每班學生數降至27人。（南投縣政府提供）

少子化嚴重，南投縣各小學新生人數越來越少，許多小校也面臨裁併危機，針對議員7日要求縣府將國小班級學生數調降至25人，提升教學品質，縣長許淑華答詢表示，縣府將從明年開始，全力朝將每班學生人數調降為27人目標努力。

議員陳宜君在議會質詢表示，少子化嚴重，目前全縣國小學生數50人以下中型小學也有67所，縣府應透過制度化設計，將小校特色教學延伸至中型學校，積極輔導轉型，並比照雲林縣將每班學生數降低至25人，進行更優質教學。

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許淑華表示，目前教育部的班級人數標準是國中30人、國小29人，她上任後，已優先將幼兒園的師生比例從原本的1比15降到1比12，今年也大幅增編學校行政人力員額，減輕老師兼任行政工作壓力，下一個目標將降低班級學生人數。

許淑華說，縣內偏鄉小校，其實全校學生數都不及27人，規模較大學校則面臨經費、教室及教師增聘等複雜問題，需要進一步克服，縣府會積極與學校、教育工會研商最佳方案，早日讓每班人數降為27人，讓孩子獲得更好的受教權。

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