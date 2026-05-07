鑽石公主號新冠群聚重演？荷蘭郵輪爆漢他疫情 前台大醫師說話了

荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆出漢他病毒群聚。（路透）

荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆出漢他病毒群聚，至今傳已有3起病例，當中有3人病歿。南非衛生部確認，2名從船上發病並送醫的乘客，感染的是可人傳人的「安地斯株」（Andes virus），讓人不由得聯想到武漢肺炎爆發初期發生的「鑽石公主號群聚事件」。不過前台大醫院感染科醫師林氏璧（孔祥琪）向外界喊話別自己嚇自己，他認為漢他病毒安地斯株不會是下一個新冠病毒，因為它人傳人的能力有限。

2020年2月，當時停泊在日本橫濱港的鑽石公主號，因一名香港旅客確診武肺進而爆發群聚感染，全船3711名乘客與船員被迫在橫濱港外隔離近一個月，最終有712人確診，10多人死亡。而今洪迪亞斯號傳出漢他病毒群聚，不少人馬上想到6年前那場重大公衛事件。對此，林氏璧在其粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，和大家聊「洪迪亞斯號會是下一個鑽石公主號嗎？漢他病毒安地斯株會是下一個新冠病毒嗎？」

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洪迪亞斯號截至目前船上已有7起相關病例，其中包含2例實驗室確診與5例疑似病例，累計造成3人死亡、1人重症，其餘為輕症。林氏璧表示，當年鑽石公主號給大家帶來的教訓，就是不應該在船上隔離，船上很明顯不是一個適合隔離的環境，盡早撤離至陸地隔離，而非讓郵輪成為一座海上培養皿。現在應該要做的，是分批將旅客移往陸地上的防疫旅館，或集中檢疫所。即使陸地空間不足，也應優先將高風險族群（年長者、有基礎疾病者）移出。船上約150名旅客，和當年鑽石公主號的3700人相比差很多，應該比較好處理。

他接著說，讓乘客下船後，理論上要再隔離超過漢他病毒的潛伏期，不過「漢他病毒肺症候群」的潛伏期未有確切定論，一般認為約為2週，可從數天至8週之間。要這些已經滯留幾天的各國旅客再隔離這麼久，不知道是否會遇到困難。

林氏璧指出，一般的漢他病毒不會人傳人，通常是人類接觸到受感染老鼠等囓齒動物的尿液、糞便或唾液而感染。而主要流行於智利和阿根廷的「安地斯病毒」是個例外，目前已有證據顯示能有限度人傳人，通常是在密切而且較長期接觸之下，這是目前已知唯一會人傳人的漢他病毒株。但世界衛生組織強調，雖然本次郵輪群聚感染具備警示意義，但目前全球整體風險仍評估為低等級，呼籲各國維持監測並避免過度恐慌。

我國衛福部疾管署長羅一鈞也表示，安地斯病毒僅在南美洲流行，是因為此病毒的動物宿主「長尾稻鼠」，僅分布於南美洲南緯30度到51度。台灣歷年來無論本土或境外移入的漢他病毒病例，都是嚴重度較低、死亡率較低的「首爾病毒」，從未驗出過安地斯病毒。過去境外移入的個案僅2例，分別是2007年1例自中國移入、2019年1例自印尼移入，從未有南美洲境外移入。亞洲不是「長尾稻鼠」的分布地區，因此國內不用擔憂安地斯病毒會從本地老鼠傳人，整體評估國內受安地斯病毒影響風險低。至於從南美洲境外移入威脅，疾管署會持續嚴密監測、加強旅遊宣導至南美勿接觸鼠類，請民眾放心。

最後林氏璧表示，「我個人判斷，漢他病毒安地斯株不會是下一個新冠病毒。他人傳人的能力應該還有限， 又需要特殊的動物宿主， 而一旦發病死亡率可能有三成這麼高， 致死率超高的病毒通常不容易大量傳播， 因為你的宿主都死亡了就沒辦法幫你到處傳播了，看伊波拉病毒就是這樣。」

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