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    首頁 > 生活

    總獎金56萬！2026桃園合唱藝術節－市民合唱大賽明起報名

    2026/05/07 16:51 記者周敏鴻／桃園報導
    「2026桃園合唱藝術節－市民合唱大賽」8日起開放報名。（桃園市政府提供）

    「2026桃園合唱藝術節－市民合唱大賽」8日起開放報名。（桃園市政府提供）

    「2026桃園合唱藝術節－市民合唱大賽」將於7月18日、19日在中壢藝術館登場，明天（8日）起開放報名到6月8日止，參賽團隊須有2/3以上團員設籍、居住、工作或就學在桃園市，希望廣邀市民參與形塑屬於桃園的人聲文化特色，並深化在地連結。

    今年的桃園合唱藝術節活動以「聲聲不息・城市合鳴」為主題，分為「市民合唱大賽」、「合唱教育推廣活動」2大主軸，其中，合唱教育推廣活動部分將規劃多場校園課程，由專業師資進入桃園市的國、高中校園，透過「城市共聲・一起唱出的合鳴力量」等課程，以循序漸進的教學引導學生從基礎發聲，到多聲部合作，進一步培養音樂表達與團隊合唱能力。

    7月18日、19日登場的市民合唱大賽部分，總獎金高達56萬元，依參賽性質分為「一般組」、「樂齡組」，一般組開放年滿15歲以上的民眾自由組隊參與，樂齡組則須全團達85%以上為55歲以上民眾盼鼓勵樂齡族群透過合唱展現生命歷程與藝術表達，桃園市政府藝文設施管理中心表示，活動以「共同發聲、彼此聆聽」為核心精神，盼透過合唱藝術促進城市情感連結與文化交流，持續累積桃園的人聲藝術能量，相關資訊可洽詢「2026桃園合唱藝術節」官方網站。

    「桃園合唱藝術節－市民合唱大賽」廣邀市民組隊參加。（資料照）

    「桃園合唱藝術節－市民合唱大賽」廣邀市民組隊參加。（資料照）

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