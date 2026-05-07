為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆市學校午餐可溯源食材使用率 全國第二

    2026/05/07 16:34 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市學校午餐，學校每天驗收查看標章正確性。（基隆市教育處提供）

    基隆市學校午餐，學校每天驗收查看標章正確性。（基隆市教育處提供）

    基隆市政府教育處處長徐嬿立今天（7日）說，基隆市學校午餐食材基隆使用CAS、有機農產品及產銷履歷產品的使用率逐年攀升，全國平均為44．58％，基隆則達到59．8％，獲全國第二名的佳績。

    基隆市115學年度免費學校午餐8月31日實施，市政府規定學校持續使用CAS豬肉及雞肉產品，也鼓勵將胡蘿蔔、洋蔥及杏鮑菇等配料食材於產季內使用產銷履歷等級以上產品。免費學校午餐最需要將核心的食品安全衛生嚴格把關，115學年度起，基隆市公立中小學學生的家長，都能在C school APP看到每樣食材的溯源產地，讓基隆市約2萬3000名市立中小學學子，都能安心用餐。

    營養師曾揚峻補充，使用CAS產品後，讓食材品質和肉品製造程序上更加放心，例如非洲豬瘟發生時，基市學校已使用CAS豬肉，確保未摻雜病死豬作為產品，食用上安心無疑慮。

    最後，基隆市政府教育團隊指出，基隆市非農業縣市，絕大部分食材來自外縣市輸入，農業部及教育部推動的國產可溯源食材制度至關重要，讓地方政府及學校有清楚地追溯機制，能在第一時間掌握食材產地和供應流向。教育部也不斷精進食材登錄平台功能，讓學校第一線食材驗收能更簡易順暢。

    基隆市學校午餐，學校每天驗收查看標章正確性。（基隆市教育處提供）

    基隆市學校午餐，學校每天驗收查看標章正確性。（基隆市教育處提供）

    115學年度起，基隆市學生家長可每天透過C School APP，查看午餐資訊。（基隆市教育處提供）

    115學年度起，基隆市學生家長可每天透過C School APP，查看午餐資訊。（基隆市教育處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播