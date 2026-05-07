基隆市學校午餐可溯源食材使用率 全國第二

基隆市學校午餐，學校每天驗收查看標章正確性。（基隆市教育處提供）

基隆市政府教育處處長徐嬿立今天（7日）說，基隆市學校午餐食材基隆使用CAS、有機農產品及產銷履歷產品的使用率逐年攀升，全國平均為44．58％，基隆則達到59．8％，獲全國第二名的佳績。

基隆市115學年度免費學校午餐8月31日實施，市政府規定學校持續使用CAS豬肉及雞肉產品，也鼓勵將胡蘿蔔、洋蔥及杏鮑菇等配料食材於產季內使用產銷履歷等級以上產品。免費學校午餐最需要將核心的食品安全衛生嚴格把關，115學年度起，基隆市公立中小學學生的家長，都能在C school APP看到每樣食材的溯源產地，讓基隆市約2萬3000名市立中小學學子，都能安心用餐。

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營養師曾揚峻補充，使用CAS產品後，讓食材品質和肉品製造程序上更加放心，例如非洲豬瘟發生時，基市學校已使用CAS豬肉，確保未摻雜病死豬作為產品，食用上安心無疑慮。

最後，基隆市政府教育團隊指出，基隆市非農業縣市，絕大部分食材來自外縣市輸入，農業部及教育部推動的國產可溯源食材制度至關重要，讓地方政府及學校有清楚地追溯機制，能在第一時間掌握食材產地和供應流向。教育部也不斷精進食材登錄平台功能，讓學校第一線食材驗收能更簡易順暢。

基隆市學校午餐，學校每天驗收查看標章正確性。（基隆市教育處提供）

115學年度起，基隆市學生家長可每天透過C School APP，查看午餐資訊。（基隆市教育處提供）

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