國中祈福集氣 潭子國中考生福「穿越智門 決勝龍門」

潭子國中舉行國中教育會考祈福活動，師長帶領考生穿越由祥龍鼓藝社搭建的「龍門」。（潭子國中提供）

台中市潭子國中今天舉行國中教育會考祈福活動，以「潭中龍門躍，英才鴻運開」為主題，結合創意儀式與溫馨祝福，為九年級考生加油打氣，營造積極迎戰會考的正向氛圍。

活動由「穿越智門，決勝龍門」揭開序幕，九年級各班學生依序通過由童軍團精心設計的「智慧拱門」，象徵開啟智慧之門；隨後再穿越由祥龍鼓藝社搭建的「龍門」，寓意躍龍門、步步高升、勇敢迎戰。家長會長鄭孟芳及校長劉芹樺則致詞勉勵考生，期盼考生穩定心情、全力以赴，在會考中展現最佳實力。

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在「包中登科，筆啟文昌」祈福儀式中，家長陳宇千製作象徵「包中」的粽子祈福掛飾，潭水亭觀音媽廟主委林玉鶴則致贈文昌筆，還有甘蔗崙三官大帝理事長黃正堯贈送文具組，祝願學子考運亨通、金榜題名。

校方則以「車站意象」為主題，將校園川堂打造為充滿巧思的「追分成功站」，讓學生宛如置身真實車站，在考前時光中感受溫暖而充滿力量的儀式感，還有「許願祈福車票」，象徵為自己購買一張通往未來夢想的車票。

活動最後以「加冠登科，多多賜福」畫下圓滿句點，志工精心製作狀元帽，家長會並送上飲料，寓意「分數多多、幸福多多、成就多多」，為每位考生送上最誠摯的祝福。

校長劉芹樺說，希望透過傳統文化與創新巧思的祈福活動，紓解學生考前壓力，凝聚師長與家長社區的關懷與支持，讓所有考生都能自信迎考、金榜題名，邁向人生新里程。

潭子國中舉辦國中教育會考祈福活動。（潭子國中提供）

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