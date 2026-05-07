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    首頁 > 生活

    高市組「警光女子合唱團」 唱出警職媽媽心聲真實一面

    2026/05/07 15:53 記者黃良傑／高雄報導
    高市警職媽媽組合唱團唱出雙重角色的辛勞與愛。（高市警局提供）

    高市警職媽媽組合唱團唱出雙重角色的辛勞與愛。（高市警局提供）

    高雄市警局為迎接溫馨的母親節，特別邀請局內警職媽媽們組成「警光女子合唱團」，用柔美的歌聲唱出對工作的執著及專屬孩子的愛，融化了許多人的心。

    女警媽媽們在影片中專注於演唱的神情，真實刻畫出身為警察天未亮就出門，面對無線電傳呼與值班臺電話鈴聲的日常寫照，讓所有官警看了都很有感。

    相對於她們私下陪伴孩子的珍貴影像，自然流露出身兼「人民保母」與「母親」雙重角色的辛勞，以及在工作、家庭間的拔河。

    市警局表示，警察工作日夜顛倒且勤務繁重，警職媽媽們要在忙碌的治安工作與陪伴孩子成長間取得平衡，往往需付出加倍心力，身為警察，她們在喧鬧的城市中佇足守護民眾的安全，同時也身為母親的她們，面對無暇照顧的孩子，心裡總有著最深的牽絆。

    影片中反覆吟唱的「謝謝你的體諒」，正是警職媽媽們對家人包容的深深感謝，而一句「只要你笑著，媽媽什麼都不怕了」，更展現出母親最堅韌且無私的愛。

    參與「警光女子合唱團」的警職媽媽們，分別來自於市警局刑事、交通、行政、外事、婦幼、騎警等各個領域，在守護高雄安全之餘，展現出無比的溫暖與凝聚力。

    女警媽媽們展現出母親最堅韌且無私的愛。（高市警局提供）

    女警媽媽們展現出母親最堅韌且無私的愛。（高市警局提供）

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