南市勞工模範母親20人出爐 陳黃秋密、黃麗娜最佳代言人

台南市勞工局局長王鑫基（左三）推崇南市勞工模範母親當選人陳黃秋密（中）、黃麗娜（左二）參與公益，把母愛公益化。（記者楊金城攝）

台南市勞工局從400多個產職企工會中，評選出今年南市勞工模範母親20人，5月9日將在善化啤酒廠舉辦表揚活動，75歲陳黃秋密、63歲黃麗娜參與義剪、做工行善團的公益行動都超過12年，當選勞工模範母親實至名歸。

陳黃秋密從小學畢業後就當美髮學徒，從事美髮工作1甲子，並與先生參與工會服務活動，另和志工團隊至各處義剪服務12年；育有2子2女，長子任職陸軍航特部上校，次子任職海巡署南部分署安檢所小隊長，長女從事電商工作，次女擔任國中家政教師，兩外孫也從軍報效國家，子女各司其職，深受母親身教影響，將良好品性與正向生活態度延續至下一代。

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黃麗娜和先生都有木工專長，參與台南市做工行善團為弱勢戶修繕房屋13年，不但捐助修繕材料，更投入做工修繕；看到弱勢戶有新家，她說，比自己入厝還高興。

20位南市勞工模範母親當選人，有李陳桂花、鄭陳貴美、黃陳瓊玉、郭曾菜、陳黃秋密、陳淑美、黃秀裡、高麗珠、田張雪霞、洪金葉、黃麗珠、李月英、許蔡瑞馪、史翠雲、林淑惠、黃麗娜、陳品臻、楊雅惠、何佩玲、林團玲。

勞工局長王鑫基指出，表揚勞工模範母親，希望透過這些感人的生命故事，肯定勞工母親對社會的卓越貢獻，並藉此弘揚孝道。

75歲陳黃秋密（後中）以美髮專長長期參與義剪公益行動。（勞工局提供）

黃麗娜（前）和先生都有木工專長，參與台南市做工行善團為弱勢戶修屋。（勞工局提供）

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