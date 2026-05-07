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    首頁 > 生活

    蠶桑生命教育串聯社區 台南幼教有溫度

    2026/05/07 15:38 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市立第6幼兒園與下營國小附設幼兒園，獲得教育部教學卓越獎。（記者洪瑞琴攝）

    台南市立第6幼兒園與下營國小附設幼兒園，獲得教育部教學卓越獎。（記者洪瑞琴攝）

    台南市立第6幼兒園與下營國小附設幼兒園，分別以「防汛與公民參與」及「蠶桑與生命教育」為核心特色課程，獲得教育部教學卓越獎最高榮譽的金質獎，兩校課程皆引導幼兒走出教室，串聯家庭與社區，展現人文關懷。

    下營國小附幼的課程，源自校園角落1棵倒下的桑樹，校長姜秋蘭與老師蘇翌蒨帶領孩子展開「尋根與守護」之旅，從走入社區尋找桑樹，到手作體驗細膩的「繅絲」工藝，將纖細蠶絲化為具體作品。

    更令人感動的是，孩子們發揮創意，將桑葚果實製成花果茶贈送給社區獨居長輩，透過「銀幼共學」的交流，讓長輩分享生命經驗、重拾自我價值，也讓孩子在付出中學會同理與尊重，深刻體會生命的溫度。

    面對極端氣候帶來的強降雨威脅，市立第6幼兒園以在地水患議題發展特色課程，園長陳淑卿說明，孩子們透過社區走讀、水路踏查與耆老訪談，逐步學習傾聽與表達，甚至參與公民審議會議，並以行動劇向社區傳遞防災觀念。

    家長感動分享，孩子參與課程後，不僅主動關心社區淹水原因，還會提醒家人做好雨天防災準備，真正將所學帶回家庭，展現「小小行動家」的力量。

    教育局長鄭新輝指出，兩項獲獎課程皆以真實的在地經驗為起點，不僅培養孩子解決問題與關懷社會的能力，更具體實踐聯合國永續發展目標（SDGs）的精神，成功翻轉大眾對水患危機與蠶桑產業式微的既定印象。

    台南市立第6幼兒園以在地水患議題發展特色課程。（南市教育局提供）

    台南市立第6幼兒園以在地水患議題發展特色課程。（南市教育局提供）

    下營附幼設計蠶桑生命教育，培養孩子自然保育觀念。（南市教育局提供）

    下營附幼設計蠶桑生命教育，培養孩子自然保育觀念。（南市教育局提供）

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